Top.Mail.Ru
Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 1
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 2
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 3
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 4
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 5
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 6
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 7
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 8
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 9
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 10
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 11
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 12
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 13
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 14
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 15
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 16
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 17
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 18
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 19
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 20
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 21
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 22
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 23
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 24
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 25
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 26
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 27
Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 1
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 2
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 3
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 4
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 5
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 6
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 7
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 8
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 9
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 10
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 11
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 12
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 13
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 14
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 15
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 16
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 17
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 18
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 19
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 20
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 21
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 22
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 23
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 24
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 25
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 26
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 27
  • Телевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 100 руб. 
Начислим 402 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)
25 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х56х21
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)

Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 оснащен 43-дюймовым экраном. Панель с разрешением 4K UltraHD обеспечивает четкую передачу деталей. Технология DC Dimming плавно настраивает яркость и исключает мерцание подсветки. Благодаря технологии HDR обеспечиваются детализация света и теней, глубокие натуральные оттенки. Режим Filmmaker отключает функции обработки и сохраняет оригинальное качество воспроизведение фильма. Режим защиты зрения уберегает глаза от негативного синего света и делает комфортным просмотр. Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 выполнен в корпусе с безрамочным дизайном и металлической окантовкой. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологиями DTS:X и Dolby Audio воспроизводит объемный чистый звук. Платформа Smart TV под управлением ОС Android TV открывает доступ к развлекательному контенту на потоковых сервисах Wink, Ivi, Okko, Rutube и других. Пульт ДУ оснащен голосовым помощником Google. Это делает простым поиск информации и управление телевизором. Для беспроводной синхронизации с устройствами реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 оснащен 43-дюймовым экраном. Панель с разрешением 4K UltraHD обеспечивает четкую передачу деталей. Технология DC Dimming плавно настраивает яркость и исключает мерцание подсветки. Благодаря технологии HDR обеспечиваются детализация света и теней, глубокие натуральные оттенки. Режим Filmmaker отключает функции обработки и сохраняет оригинальное качество воспроизведение фильма. Режим защиты зрения уберегает глаза от негативного синего света и делает комфортным просмотр. Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 выполнен в корпусе с безрамочным дизайном и металлической окантовкой. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологиями DTS:X и Dolby Audio воспроизводит объемный чистый звук. Платформа Smart TV под управлением ОС Android TV открывает доступ к развлекательному контенту на потоковых сервисах Wink, Ivi, Okko, Rutube и других. Пульт ДУ оснащен голосовым помощником Google. Это делает простым поиск информации и управление телевизором. Для беспроводной синхронизации с устройствами реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU) - по цене 25100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...