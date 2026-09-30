Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AURU)
Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 оснащен 43-дюймовым экраном. Панель с разрешением 4K UltraHD обеспечивает четкую передачу деталей. Технология DC Dimming плавно настраивает яркость и исключает мерцание подсветки. Благодаря технологии HDR обеспечиваются детализация света и теней, глубокие натуральные оттенки. Режим Filmmaker отключает функции обработки и сохраняет оригинальное качество воспроизведение фильма. Режим защиты зрения уберегает глаза от негативного синего света и делает комфортным просмотр. Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 выполнен в корпусе с безрамочным дизайном и металлической окантовкой. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологиями DTS:X и Dolby Audio воспроизводит объемный чистый звук. Платформа Smart TV под управлением ОС Android TV открывает доступ к развлекательному контенту на потоковых сервисах Wink, Ivi, Okko, Rutube и других. Пульт ДУ оснащен голосовым помощником Google. Это делает простым поиск информации и управление телевизором. Для беспроводной синхронизации с устройствами реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.
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