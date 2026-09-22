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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14", IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14", IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14&quot;, IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717828
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х18
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14", IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT)

Для кого и под какие задачи

Новый ThinkPad E14 G6 - бизнес-ноутбук премиального уровня, ориентированный на профессионалов, менеджеров среднего и высшего звена, а также специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Благодаря мощному процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, устройство отлично справляется с многозадачностью, работой в профессиональных программах и даже легким редактированием медиаконтента. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и фирменное качество ThinkPad.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердцем ноутбука выступает современный процессор Intel Core Ultra 7 155H, который относится к новейшему поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой ИИ-ускорения. Встроенная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению с обычными интегрированными решениями, позволяя комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать нетребовательные игры. Такая конфигурация уверенно справляется с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и параллельной работой в нескольких программах.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает качественную цветопередачу и достаточную яркость для комфортной работы как в помещении, так и при естественном освещении. Антибликовое покрытие помогает снизить нагрузку на глаза при длительной работе, а разрешение обеспечивает четкость текста и мелких деталей.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений без заметных замедлений системы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает мгновенную загрузку Windows 11 Pro и молниеносный запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, презентаций и профессионального ПО, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический дизайн ThinkPad сочетает в себе прочность, компактность и элегантность. Корпус изготовлен с применением качественных материалов, обеспечивающих надежную защиту внутренних компонентов. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает быстрое беспроводное соединение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, а фирменные технологии ThinkPad, включая легендарную клавиатуру и трекпоинт, повышают удобство ежедневного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это прежде всего рабочий инструмент, ориентированный на профессиональное использование. Графика Intel Arc, хотя и мощнее обычной интегрированной, не предназначена для серьезного гейминга. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный бизнес-ноутбук с отличной производительностью, качественным экраном и длительным временем автономной работы, готовый инвестировать в премиальное устройство для ежедневной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14", IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Новый ThinkPad E14 G6 - бизнес-ноутбук премиального уровня, ориентированный на профессионалов, менеджеров среднего и высшего звена, а также специалистов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Благодаря мощному процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, устройство отлично справляется с многозадачностью, работой в профессиональных программах и даже легким редактированием медиаконтента. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и фирменное качество ThinkPad.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердцем ноутбука выступает современный процессор Intel Core Ultra 7 155H, который относится к новейшему поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой ИИ-ускорения. Встроенная графика Intel Arc обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению с обычными интегрированными решениями, позволяя комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать нетребовательные игры. Такая конфигурация уверенно справляется с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и параллельной работой в нескольких программах.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает качественную цветопередачу и достаточную яркость для комфортной работы как в помещении, так и при естественном освещении. Антибликовое покрытие помогает снизить нагрузку на глаза при длительной работе, а разрешение обеспечивает четкость текста и мелких деталей.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений без заметных замедлений системы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает мгновенную загрузку Windows 11 Pro и молниеносный запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, презентаций и профессионального ПО, хотя при работе с большими медиафайлами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический дизайн ThinkPad сочетает в себе прочность, компактность и элегантность. Корпус изготовлен с применением качественных материалов, обеспечивающих надежную защиту внутренних компонентов. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от производительного процессора, поддерживая стабильную работу без заметного шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с оптимизированным энергопотреблением обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает быстрое беспроводное соединение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, а фирменные технологии ThinkPad, включая легендарную клавиатуру и трекпоинт, повышают удобство ежедневного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это прежде всего рабочий инструмент, ориентированный на профессиональное использование. Графика Intel Arc, хотя и мощнее обычной интегрированной, не предназначена для серьезного гейминга. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения при работе с большими файлами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный бизнес-ноутбук с отличной производительностью, качественным экраном и длительным временем автономной работы, готовый инвестировать в премиальное устройство для ежедневной работы.

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 14", IPS, Ultra 7 155H,16Gb,SSD 512Gb,Arc Graphics,Win11Pro (21M7002XRT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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