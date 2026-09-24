TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 75" (L75MB-APRU) Откройте для себя по-настоящему масштабное и яркое изображение с 75-дюймовым QLED телевизором Xiaomi A Pro 2026. Идеальное сочетание технологий и элегантного дизайна для вашего домашнего кинотеатра. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 75-дюймовый экран с разрешением QLED 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивает богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка темно-серого цвета придаёт телевизору современный вид и долговечность. Крепление VESA 400?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 75"? Гигантский 75-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к миллионам приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный темно-серый металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A Pro 2026 75" — кинотеатр у вас дома!
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 490 руб.15373 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 64 620 руб.16155 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 65 100 руб.16275 руб. в СплитТелевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 65 680 руб.16420 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 66 090 руб.16523 руб. в СплитТелевизор Hisense 65U7S 65" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 67 020 руб.16755 руб. в СплитТелевизор TCL 55A400 Pro 55"
-
В наличииЦена 68 940 руб.17235 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черны...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор Samsung UE75U8000HUXPY 75" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD чер...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 70 860 руб.17715 руб. в СплитТелевизор TCL 65A400 65" QLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 71 240 руб.17810 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU