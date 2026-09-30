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Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU)

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TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 1
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 2
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 3
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 4
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 5
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 6
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 7
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 8
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 9
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 10
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 11
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 12
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 13
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 14
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 15
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 16
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 17
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 18
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 19
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 20
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 21
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 22
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 23
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 24
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 25
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 26
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 27
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 28
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 29
TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 1
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 2
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 3
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 4
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 5
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 6
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 7
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 8
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 9
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 10
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 11
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 12
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 13
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 14
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 15
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 16
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 17
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 18
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 19
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 20
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 21
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 22
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 23
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 24
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 25
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 26
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 27
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 28
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 29
  • TV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 610 руб. 
Начислим 1034 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU)
64 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.87х1.13х0.18
Вес, кг.
29.2

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU)

Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 75" (L75MB-APRU) Откройте для себя по-настоящему масштабное и яркое изображение с 75-дюймовым QLED телевизором Xiaomi A Pro 2026. Идеальное сочетание технологий и элегантного дизайна для вашего домашнего кинотеатра. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 75-дюймовый экран с разрешением QLED 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивает богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка темно-серого цвета придаёт телевизору современный вид и долговечность. Крепление VESA 400?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 75"? Гигантский 75-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к миллионам приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный темно-серый металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A Pro 2026 75" — кинотеатр у вас дома!

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 75" (L75MB-APRU) Откройте для себя по-настоящему масштабное и яркое изображение с 75-дюймовым QLED телевизором Xiaomi A Pro 2026. Идеальное сочетание технологий и элегантного дизайна для вашего домашнего кинотеатра. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 75-дюймовый экран с разрешением QLED 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивает богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка темно-серого цвета придаёт телевизору современный вид и долговечность. Крепление VESA 400?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 75"? Гигантский 75-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к миллионам приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный темно-серый металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A Pro 2026 75" — кинотеатр у вас дома!
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Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU) - по цене 64610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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