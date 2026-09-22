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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS)

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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 5
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 6
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717810
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х34
Вес, г.
830

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS)

**Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 227 мм. * **Тип охлаждения:** активное. * **Количество вентиляторов:** 2. **Интерфейсы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. **Особенности:** * **Назначение видеокарты:** игровая. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. * **Низкий профиль:** нет. * **Наличие подсветки:** нет. Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS обеспечит вам высокую производительность и качество изображения в играх и других приложениях. Она идеально подойдёт для тех, кто хочет получить максимум от своей системы и наслаждаться плавным игровым процессом без задержек и лагов.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 227 мм. * **Тип охлаждения:** активное. * **Количество вентиляторов:** 2. **Интерфейсы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8 pin. **Особенности:** * **Назначение видеокарты:** игровая. * **Максимальное количество подключаемых мониторов:** 4. * **Низкий профиль:** нет. * **Наличие подсветки:** нет. Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS обеспечит вам высокую производительность и качество изображения в играх и других приложениях. Она идеально подойдёт для тех, кто хочет получить максимум от своей системы и наслаждаться плавным игровым процессом без задержек и лагов.
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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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