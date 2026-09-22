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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P)

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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 1
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 2
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 3
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 4
Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717809
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х34
Вес, кг.
11.9

Описание товара Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P)

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS представляет собой мощное графическое решение на базе новейшего чипсета NVIDIA. Основой служит архитектура Blackwell с 5-нанометровым техпроцессом, обеспечивающая высокую производительность при оптимальном энергопотреблении. Базовая частота графического процессора составляет 2617 МГц, а количество CUDA-ядер достигает 4608 штук. Память и интерфейс Объем видеопамяти составляет внушительные 16 ГБ типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Шина памяти имеет ширину 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 5.0x8, который позволяет раскрыть весь потенциал устройства. Разъемы и подключение Мультимедийные возможности представлены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680 х 4320 пикселей, что делает видеокарту отличным выбором для работы с высоким разрешением и игровыми проектами. Система охлаждения Система охлаждения STORMFORCE включает в себя два осевых вентилятора и тепловые трубки для эффективного отвода тепла. Двухслотовая конструкция обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности охлаждения, что особенно важно при интенсивных нагрузках. Технологии и возможности Поддержка современных технологий включает в себя трассировку лучей, DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA STUDIO и другие решения от NVIDIA. Также видеокарта совместима с технологиями G-Sync, Broadcast, Shadow Play, Freestyle и NVENC, что расширяет её функциональность для различных задач. Питание и габариты Энергопотребление видеокарты составляет до 180 Вт, для чего требуется блок питания мощностью не менее 600 Вт и разъем дополнительного питания 8 pin. Габариты устройства составляют 227 мм в длину, 127 мм в высоту и 41 мм в толщину, что делает её подходящей для большинства современных корпусов. Видеокарта поставляется в розничной упаковке с гарантией 36 месяцев.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS представляет собой мощное графическое решение на базе новейшего чипсета NVIDIA. Основой служит архитектура Blackwell с 5-нанометровым техпроцессом, обеспечивающая высокую производительность при оптимальном энергопотреблении. Базовая частота графического процессора составляет 2617 МГц, а количество CUDA-ядер достигает 4608 штук. Память и интерфейс Объем видеопамяти составляет внушительные 16 ГБ типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Шина памяти имеет ширину 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 5.0x8, который позволяет раскрыть весь потенциал устройства. Разъемы и подключение Мультимедийные возможности представлены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680 х 4320 пикселей, что делает видеокарту отличным выбором для работы с высоким разрешением и игровыми проектами. Система охлаждения Система охлаждения STORMFORCE включает в себя два осевых вентилятора и тепловые трубки для эффективного отвода тепла. Двухслотовая конструкция обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности охлаждения, что особенно важно при интенсивных нагрузках. Технологии и возможности Поддержка современных технологий включает в себя трассировку лучей, DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA STUDIO и другие решения от NVIDIA. Также видеокарта совместима с технологиями G-Sync, Broadcast, Shadow Play, Freestyle и NVENC, что расширяет её функциональность для различных задач. Питание и габариты Энергопотребление видеокарты составляет до 180 Вт, для чего требуется блок питания мощностью не менее 600 Вт и разъем дополнительного питания 8 pin. Габариты устройства составляют 227 мм в длину, 127 мм в высоту и 41 мм в толщину, что делает её подходящей для большинства современных корпусов. Видеокарта поставляется в розничной упаковке с гарантией 36 месяцев.
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Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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