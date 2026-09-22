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Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717803
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х9
Вес, кг.
1.19

Описание товара Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)

**Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** AMD. * **Модель графического процессора:** RX 9060XT. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. **Преимущества:** * **Заводской разгон (Overclocking):** да, что обеспечивает дополнительную производительность. * **Количество вентиляторов:** 3, что способствует эффективному охлаждению. * **Тип охлаждения:** активное, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже во время интенсивных игровых сессий. * **Количество DisplayPort:** 2, **HDMI:** 1, что позволяет подключить несколько мониторов одновременно (максимально можно подключить 3 монитора). * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin, что гарантирует стабильное энергоснабжение. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 281 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Низкий профиль:** нет. Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальное качество изображения и высокую производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** AMD. * **Модель графического процессора:** RX 9060XT. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680 x 4320. **Преимущества:** * **Заводской разгон (Overclocking):** да, что обеспечивает дополнительную производительность. * **Количество вентиляторов:** 3, что способствует эффективному охлаждению. * **Тип охлаждения:** активное, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже во время интенсивных игровых сессий. * **Количество DisplayPort:** 2, **HDMI:** 1, что позволяет подключить несколько мониторов одновременно (максимально можно подключить 3 монитора). * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin, что гарантирует стабильное энергоснабжение. **Физические характеристики:** * **Длина видеокарты (PCB):** 281 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Низкий профиль:** нет. Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальное качество изображения и высокую производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RX9060XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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