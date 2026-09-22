Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717801
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
17.16

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих систем, где важен стабильный QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 128-битную шину и двухвентиляторное охлаждение WINDFORCE, оставаясь при этом относительно компактной по длине и толщине.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-игры в 1440p с высокими настройками и используют DLSS 4 и трассировку лучей, но не готовы переходить в сегмент более дорогих RTX 5070-5080. Для рабочих станций карта интересна монтажёрам, 3D-дизайнерам и пользователям AI-инструментов, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с длинными таймлайнами и объёмными сценами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7, работающих по 128-битной шине со скоростью 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Буст-частота в режиме OC достигает 2617 МГц (против референсных 2572 МГц), так что карта чуть быстрее базовых версий и держит высокий FPS в GPU-зависимых играх и приложениях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и предлагает набор из одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1b, что позволяет подключать несколько QHD/4K-мониторов и современные телевизоры с VRR. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя 100-мм вентиляторами, композитными тепловыми трубками и металлической пластиной усиливает жёсткость платы и удерживает температуру под контролем при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор PCI-E, поэтому при апгрейде старой системы важно оценить не только мощность, но и возраст и качество БП. Объём 16 ГБ даёт хороший запас по текстурам и модам, но сама RTX 5060 Ti всё же относится к среднему классу, поэтому для "честного" 4K с ультра-пресетами и максимальным RT стоит сравнить её с более мощными картами серии RTX 50.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих систем, где важен стабильный QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 128-битную шину и двухвентиляторное охлаждение WINDFORCE, оставаясь при этом относительно компактной по длине и толщине.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-игры в 1440p с высокими настройками и используют DLSS 4 и трассировку лучей, но не готовы переходить в сегмент более дорогих RTX 5070-5080. Для рабочих станций карта интересна монтажёрам, 3D-дизайнерам и пользователям AI-инструментов, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с длинными таймлайнами и объёмными сценами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7, работающих по 128-битной шине со скоростью 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Буст-частота в режиме OC достигает 2617 МГц (против референсных 2572 МГц), так что карта чуть быстрее базовых версий и держит высокий FPS в GPU-зависимых играх и приложениях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и предлагает набор из одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1b, что позволяет подключать несколько QHD/4K-мониторов и современные телевизоры с VRR. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя 100-мм вентиляторами, композитными тепловыми трубками и металлической пластиной усиливает жёсткость платы и удерживает температуру под контролем при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор PCI-E, поэтому при апгрейде старой системы важно оценить не только мощность, но и возраст и качество БП. Объём 16 ГБ даёт хороший запас по текстурам и модам, но сама RTX 5060 Ti всё же относится к среднему классу, поэтому для "честного" 4K с ультра-пресетами и максимальным RT стоит сравнить её с более мощными картами серии RTX 50.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...