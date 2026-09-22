Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих систем, где важен стабильный QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Модель сочетает 16 ГБ GDDR7, 128-битную шину и двухвентиляторное охлаждение WINDFORCE, оставаясь при этом относительно компактной по длине и толщине.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-игры в 1440p с высокими настройками и используют DLSS 4 и трассировку лучей, но не готовы переходить в сегмент более дорогих RTX 5070-5080. Для рабочих станций карта интересна монтажёрам, 3D-дизайнерам и пользователям AI-инструментов, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с длинными таймлайнами и объёмными сценами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7, работающих по 128-битной шине со скоростью 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Буст-частота в режиме OC достигает 2617 МГц (против референсных 2572 МГц), так что карта чуть быстрее базовых версий и держит высокий FPS в GPU-зависимых играх и приложениях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и предлагает набор из одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1b, что позволяет подключать несколько QHD/4K-мониторов и современные телевизоры с VRR. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя 100-мм вентиляторами, композитными тепловыми трубками и металлической пластиной усиливает жёсткость платы и удерживает температуру под контролем при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор PCI-E, поэтому при апгрейде старой системы важно оценить не только мощность, но и возраст и качество БП. Объём 16 ГБ даёт хороший запас по текстурам и модам, но сама RTX 5060 Ti всё же относится к среднему классу, поэтому для "честного" 4K с ультра-пресетами и максимальным RT стоит сравнить её с более мощными картами серии RTX 50.