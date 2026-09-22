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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717798
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD)

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE с присоединением к слоту PCI-E может быть рекомендована для игрового системного блока, рассчитанного на запуск большинства ресурсоемких видеоигр. Компонент оснащается 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и значительно повышает возможности ПК в сфере графических вычислений. Наибольшее поддерживаемое разрешение изображения у этого графического процессора составляет 8K Ultra HD (7680x4320).

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE с присоединением к слоту PCI-E может быть рекомендована для игрового системного блока, рассчитанного на запуск большинства ресурсоемких видеоигр. Компонент оснащается 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и значительно повышает возможности ПК в сфере графических вычислений. Наибольшее поддерживаемое разрешение изображения у этого графического процессора составляет 8K Ultra HD (7680x4320).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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