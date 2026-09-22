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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717796
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
1.33

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G - более продвинутая модификация RTX 5060 Ti с увеличенным объёмом видеопамяти до 16 ГБ и трёхвентиляторным охлаждением WINDFORCE 3X, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента. Модель GV-N506TGAMING-OC-16GD рассчитана на длительные нагрузки в QHD и 4K-сценариях, где важен запас VRAM и стабильная работа под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING OC 16G подойдёт пользователям, которые активно играют в современные ААА-игры с высоким качеством текстур, модами и трассировкой лучей и не хотят упираться в объём видеопамяти. Для рабочих станций карта интересна тем, кто использует тяжёлые проекты в видеомонтаже, 3D-рендере и AI-инструментах, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с крупными сценами и таймлайнами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING OC 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с. Частота ядра в режиме OC достигает 2647 МГц против референсных 2572 МГц, а усиленное охлаждение позволяет дольше удерживать буст под нагрузкой, что даёт ощутимый прирост производительности в длительных игровых и рабочих сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх высокочастотных мониторов и панелей 8K. Система WINDFORCE 3X с тремя вентиляторами, крупным радиатором и композитными теплотрубками рассчитана на более высокий теплопакет, чем у EAGLE, поэтому в хорошо продуваемом корпусе карта работает тише и прохладнее при тех же нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Ti GAMING OC 16G составляет 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, однако с учётом потенциального разгона и нагруженного CPU разумно иметь небольшой запас. Размеры около 281?119?40 мм и трёхвентиляторный дизайн требуют проверки корпуса по длине и количеству слотов, особенно в случаях с компактными форм-факторами и вертикальной установкой.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G - более продвинутая модификация RTX 5060 Ti с увеличенным объёмом видеопамяти до 16 ГБ и трёхвентиляторным охлаждением WINDFORCE 3X, ориентированная на требовательных геймеров и создателей контента. Модель GV-N506TGAMING-OC-16GD рассчитана на длительные нагрузки в QHD и 4K-сценариях, где важен запас VRAM и стабильная работа под нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti GAMING OC 16G подойдёт пользователям, которые активно играют в современные ААА-игры с высоким качеством текстур, модами и трассировкой лучей и не хотят упираться в объём видеопамяти. Для рабочих станций карта интересна тем, кто использует тяжёлые проекты в видеомонтаже, 3D-рендере и AI-инструментах, где 16 ГБ VRAM позволяют комфортнее работать с крупными сценами и таймлайнами.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti GAMING OC 4608 CUDA-ядер и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с. Частота ядра в режиме OC достигает 2647 МГц против референсных 2572 МГц, а усиленное охлаждение позволяет дольше удерживать буст под нагрузкой, что даёт ощутимый прирост производительности в длительных игровых и рабочих сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая подключение до четырёх высокочастотных мониторов и панелей 8K. Система WINDFORCE 3X с тремя вентиляторами, крупным радиатором и композитными теплотрубками рассчитана на более высокий теплопакет, чем у EAGLE, поэтому в хорошо продуваемом корпусе карта работает тише и прохладнее при тех же нагрузках.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Ti GAMING OC 16G составляет 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, однако с учётом потенциального разгона и нагруженного CPU разумно иметь небольшой запас. Размеры около 281?119?40 мм и трёхвентиляторный дизайн требуют проверки корпуса по длине и количеству слотов, особенно в случаях с компактными форм-факторами и вертикальной установкой.

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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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