Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - модификация RTX 5060 Ti среднего класса, выполненная в белом корпусе и ориентированная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на визуальную часть. Карта сохраняет связку из 8 ГБ GDDR7, 128-битной шины и охлаждения WINDFORCE 2X, дополняя её изменённым дизайном под белые корпуса и комплектующие.

Для кого и под какие задачи

Версия EAGLE OC ICE подойдёт пользователям, которые собирают светлую или витринную игровую систему и хотят получить производительность RTX 5060 Ti без компромиссов ради цвета корпуса. Карта также интересна тем, кто работает с фото, видео и 3D-графикой и планирует ставить систему на видное место в студии или домашнем кабинете.

Архитектура и производительность

По данным GIGABYTE, у RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/с и 128-битной шиной. Частоты ядра находятся в диапазоне 2407-2617 МГц в бусте, так что производительность сопоставима с чёрной EAGLE OC и позволяет комфортно играть в QHD с высоким качеством картинки.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и предлагает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и высокие разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и трёхслотовым дизайном в белом исполнении рассчитана на тот же теплопакет, что и базовая версия, и при правильной вентиляции корпуса остаётся достаточно тихой.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания остаётся на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, поэтому белый дизайн не отменяет требований к качеству и запасу по мощности БП. Из-за трёхслотовой высоты и длины около 215 мм при выборе корпуса важно проверить совместимость по пространству, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные нижние вентиляторы.