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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
215
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717794
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - модификация RTX 5060 Ti среднего класса, выполненная в белом корпусе и ориентированная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на визуальную часть. Карта сохраняет связку из 8 ГБ GDDR7, 128-битной шины и охлаждения WINDFORCE 2X, дополняя её изменённым дизайном под белые корпуса и комплектующие.

Для кого и под какие задачи

Версия EAGLE OC ICE подойдёт пользователям, которые собирают светлую или витринную игровую систему и хотят получить производительность RTX 5060 Ti без компромиссов ради цвета корпуса. Карта также интересна тем, кто работает с фото, видео и 3D-графикой и планирует ставить систему на видное место в студии или домашнем кабинете.

Архитектура и производительность

По данным GIGABYTE, у RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/с и 128-битной шиной. Частоты ядра находятся в диапазоне 2407-2617 МГц в бусте, так что производительность сопоставима с чёрной EAGLE OC и позволяет комфортно играть в QHD с высоким качеством картинки.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и предлагает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и высокие разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и трёхслотовым дизайном в белом исполнении рассчитана на тот же теплопакет, что и базовая версия, и при правильной вентиляции корпуса остаётся достаточно тихой.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания остаётся на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, поэтому белый дизайн не отменяет требований к качеству и запасу по мощности БП. Из-за трёхслотовой высоты и длины около 215 мм при выборе корпуса важно проверить совместимость по пространству, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные нижние вентиляторы.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - модификация RTX 5060 Ti среднего класса, выполненная в белом корпусе и ориентированная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на визуальную часть. Карта сохраняет связку из 8 ГБ GDDR7, 128-битной шины и охлаждения WINDFORCE 2X, дополняя её изменённым дизайном под белые корпуса и комплектующие.

Для кого и под какие задачи

Версия EAGLE OC ICE подойдёт пользователям, которые собирают светлую или витринную игровую систему и хотят получить производительность RTX 5060 Ti без компромиссов ради цвета корпуса. Карта также интересна тем, кто работает с фото, видео и 3D-графикой и планирует ставить систему на видное место в студии или домашнем кабинете.

Архитектура и производительность

По данным GIGABYTE, у RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/с и 128-битной шиной. Частоты ядра находятся в диапазоне 2407-2617 МГц в бусте, так что производительность сопоставима с чёрной EAGLE OC и позволяет комфортно играть в QHD с высоким качеством картинки.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и предлагает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и высокие разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и трёхслотовым дизайном в белом исполнении рассчитана на тот же теплопакет, что и базовая версия, и при правильной вентиляции корпуса остаётся достаточно тихой.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания остаётся на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым разъёмом, поэтому белый дизайн не отменяет требований к качеству и запасу по мощности БП. Из-за трёхслотовой высоты и длины около 215 мм при выборе корпуса важно проверить совместимость по пространству, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные нижние вентиляторы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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