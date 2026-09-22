Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC ICE 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для самых требовательных задач в играх и графике. Разработанная с использованием передовой технологии NVIDIA и произведенная в Китае, эта модель обеспечивает исключительную производительность и реалистичную графику. С интерфейсом PCI-E 5.0 видеокарта гарантирует максимальную пропускную способность и совместимость с современными системами. Оснащенная 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц, она позволяет работать с самыми ресурсоемкими приложениями и поддерживает максимальное разрешение 7680x4320, что обеспечивает невероятно четкое изображение на больших экранах. Благодаря графическому процессору с частотой 2617 МГц и разрядностью шины памяти 128 бит, видеокарта обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность в играх. Система активного охлаждения гарантирует поддержание оптимальной температуры даже при максимальных нагрузках, обеспечивая надежную и долговечную работу устройства. Видеокарта оснащена разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно для расширенного рабочего пространства. Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым важны производительность, качество и современный дизайн в одном устройстве.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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