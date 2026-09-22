Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717792
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х5
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, рассчитанных на стабильный гейминг в 1440p и запас по мощности в 1080p. Вариант EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и фирменное охлаждение WINDFORCE 2X в относительно компактном двухвентиляторном корпусе.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC ориентирована на геймеров, которым нужен высокий FPS в современных ААА-играх в QHD при высоких настройках с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для рабочих задач карта подойдёт создателям контента и специалистам, использующим приложения с CUDA-ускорением, когда требуется баланс между стоимостью и ресурсом видеопамяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti EAGLE OC 4608 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на скорости 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Частота ядра в режиме OC достигает 2617 МГц против референсных 2572 МГц, поэтому карта немного опережает базовые версии и обеспечивает дополнительный запас по FPS в GPU-зависимых играх.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, позволяя подключить до четырёх современных мониторов и панелей 4K/8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и продуманной теплотрубкой рассчитана на теплопакет порядка 180 Вт и при нормальной вентиляции корпуса удерживает температуры и шум в комфортных пределах.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде важно оценить не только номинальную мощность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для большинства актуальных игр в 1440p, но при долгосрочном фокусе на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры стоит рассмотреть версии с 16 ГБ, чтобы не упереться в VRAM через пару лет.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, рассчитанных на стабильный гейминг в 1440p и запас по мощности в 1080p. Вариант EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и фирменное охлаждение WINDFORCE 2X в относительно компактном двухвентиляторном корпусе.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC ориентирована на геймеров, которым нужен высокий FPS в современных ААА-играх в QHD при высоких настройках с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для рабочих задач карта подойдёт создателям контента и специалистам, использующим приложения с CUDA-ускорением, когда требуется баланс между стоимостью и ресурсом видеопамяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti EAGLE OC 4608 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на скорости 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Частота ядра в режиме OC достигает 2617 МГц против референсных 2572 МГц, поэтому карта немного опережает базовые версии и обеспечивает дополнительный запас по FPS в GPU-зависимых играх.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, позволяя подключить до четырёх современных мониторов и панелей 4K/8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и продуманной теплотрубкой рассчитана на теплопакет порядка 180 Вт и при нормальной вентиляции корпуса удерживает температуры и шум в комфортных пределах.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде важно оценить не только номинальную мощность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для большинства актуальных игр в 1440p, но при долгосрочном фокусе на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры стоит рассмотреть версии с 16 ГБ, чтобы не упереться в VRAM через пару лет.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...