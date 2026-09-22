Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, рассчитанных на стабильный гейминг в 1440p и запас по мощности в 1080p. Вариант EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и фирменное охлаждение WINDFORCE 2X в относительно компактном двухвентиляторном корпусе.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC ориентирована на геймеров, которым нужен высокий FPS в современных ААА-играх в QHD при высоких настройках с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для рабочих задач карта подойдёт создателям контента и специалистам, использующим приложения с CUDA-ускорением, когда требуется баланс между стоимостью и ресурсом видеопамяти.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 Ti EAGLE OC 4608 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на скорости 28 Гбит/с, что даёт высокую пропускную способность относительно прошлых поколений. Частота ядра в режиме OC достигает 2617 МГц против референсных 2572 МГц, поэтому карта немного опережает базовые версии и обеспечивает дополнительный запас по FPS в GPU-зависимых играх.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, позволяя подключить до четырёх современных мониторов и панелей 4K/8K. Система охлаждения WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и продуманной теплотрубкой рассчитана на теплопакет порядка 180 Вт и при нормальной вентиляции корпуса удерживает температуры и шум в комфортных пределах.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде важно оценить не только номинальную мощность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для большинства актуальных игр в 1440p, но при долгосрочном фокусе на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры стоит рассмотреть версии с 16 ГБ, чтобы не упереться в VRAM через пару лет.