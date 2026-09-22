Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 128 bit (GV-N506TEAGLE OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих ПК, где важен устойчивый QHD-гейминг и запас памяти под тяжёлые проекты. Серия EAGLE OC сочетает умеренный заводской разгон, трёхвентиляторную систему охлаждения WINDFORCE и 16 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti EAGLE OC подойдёт тем, кто играет в современные ААА-игры в 1440p и хочет сохранить высокие настройки качества без жёстких компромиссов по графике. В рабочих задачах карта интересна создателям контента, которым нужны 16 ГБ видеопамяти для проектов в Adobe Premiere, DaVinci Resolve, 3D-редакторах и приложениях с CUDA-ускорением.

Архитектура и производительность

По сводке характеристик у RTX 5060 Ti 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота буста в версии EAGLE OC заявлена до 2617 МГц, что немного выше эталонного уровня и даёт дополнительный запас FPS в играх, где упор идёт именно в GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 (у отдельных вендоров x8) и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для высокочастотных QHD/4K-мониторов и телевизоров. Система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, композитными тепловыми трубками и хорошей контактной площадкой обеспечивает стабильные температуры при длительной нагрузке, если корпус имеет нормальный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на 16 ГБ GDDR7, RTX 5060 Ti остаётся картой среднего класса: в самых тяжёлых 4K-сценариях ограничением будет мощность GPU, а не только объём памяти. Поэтому для систем с фокусом на 4K-мониторы и ультрапресеты стоит сравнить её с старшими моделями серии RTX 50. Производители обычно рекомендуют блок питания от 600 Вт и современный 16-пиновый коннектор, поэтому апгрейд старых ПК лучше планировать сразу с учётом БП и корпуса.