Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti — это мощное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и надежностью. Произведенная в Китае и оснащенная новейшим графическим чипом NVIDIA, эта видеокарта представляет собой новое поколение вычислительных мощностей. С объемом видеопамяти 8 ГБ GDDR7 и разрядностью шины памяти 128 бит, данная видеокарта обеспечивает высокие скорости обработки данных и позволяет уверенно работать с самыми современными визуальными эффектами. Техпроцесс 5 нм способствует улучшенной энергоэффективности и более низкому тепловыделению. GeForce RTX 5060 Ti поддерживает подключение до четырех мониторов и может передавать изображение с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей, что открывает широкие возможности для работы с мультимониторными конфигурациями. Разъемы HDMI и DisplayPort интегрированы для удобства подключения. Частота видеопамяти достигает 28000 МГц, а частота графического процессора составляет 2407 МГц, что гарантирует бесперебойную работу в самых требовательных приложениях и играх. Эта видеокарта весит всего 1,23 кг, а ее длина составляет 281 мм, что делает ее удобной для установки в современные компьютерные корпуса. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti — это точное сочетание новаторских технологий и проверенного качества от одного из ведущих брендов в индустрии. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное решение для игр и работы с графикой.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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