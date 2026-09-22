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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717787
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, г.
780

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и актуальных технологий RTX. Модификация EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину, заводской разгон до 2550 МГц и фирменное охлаждение WINDFORCE.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 EAGLE OC подходит геймерам, которые активно играют в современные ААА-игры в 1440p и хотят высокой детализации без постоянного "урезания" пресетов, а также используют трассировку лучей и DLSS 4 для повышения FPS. Для создателей контента карта даёт хороший баланс между ценой и производительностью в монтажных и графических приложениях с CUDA-ускорением, когда полноценные профессиональные решения ещё не оправданы по бюджету.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 EAGLE OC 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность относительно предшествующих поколений. Буст-частота до 2550 МГц (референс 2497 МГц) даёт дополнительный запас по производительности, что особенно заметно в играх и приложениях, активно нагружающих GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать актуальные мониторы с высокой частотой обновления и высоким разрешением вплоть до 8K. Охлаждение WINDFORCE с Hawk-вентиляторами, композитными тепловыми трубками и качественной термопастой поддерживает стабильные температуры при длительной нагрузке, при условии что корпус имеет достаточный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE указывает рекомендованный блок питания 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить, выдержит ли существующий БП пиковое потребление и насколько он свежий по компонентной базе. Хотя RTX 5060 EAGLE OC и тянет многие игры в QHD с высоким качеством, для систем, рассчитанных на "честный" 4K с максимальными пресетами во всех новинках, логично сравнить её с RTX 5070 и выше, чтобы избежать постоянных компромиссов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и актуальных технологий RTX. Модификация EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину, заводской разгон до 2550 МГц и фирменное охлаждение WINDFORCE.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 EAGLE OC подходит геймерам, которые активно играют в современные ААА-игры в 1440p и хотят высокой детализации без постоянного "урезания" пресетов, а также используют трассировку лучей и DLSS 4 для повышения FPS. Для создателей контента карта даёт хороший баланс между ценой и производительностью в монтажных и графических приложениях с CUDA-ускорением, когда полноценные профессиональные решения ещё не оправданы по бюджету.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5060 EAGLE OC 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность относительно предшествующих поколений. Буст-частота до 2550 МГц (референс 2497 МГц) даёт дополнительный запас по производительности, что особенно заметно в играх и приложениях, активно нагружающих GPU.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать актуальные мониторы с высокой частотой обновления и высоким разрешением вплоть до 8K. Охлаждение WINDFORCE с Hawk-вентиляторами, композитными тепловыми трубками и качественной термопастой поддерживает стабильные температуры при длительной нагрузке, при условии что корпус имеет достаточный приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

GIGABYTE указывает рекомендованный блок питания 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить, выдержит ли существующий БП пиковое потребление и насколько он свежий по компонентной базе. Хотя RTX 5060 EAGLE OC и тянет многие игры в QHD с высоким качеством, для систем, рассчитанных на "честный" 4K с максимальными пресетами во всех новинках, логично сравнить её с RTX 5070 и выше, чтобы избежать постоянных компромиссов.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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