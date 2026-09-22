Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLE OC-8GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и актуальных технологий RTX. Модификация EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину, заводской разгон до 2550 МГц и фирменное охлаждение WINDFORCE.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 EAGLE OC подходит геймерам, которые активно играют в современные ААА-игры в 1440p и хотят высокой детализации без постоянного "урезания" пресетов, а также используют трассировку лучей и DLSS 4 для повышения FPS. Для создателей контента карта даёт хороший баланс между ценой и производительностью в монтажных и графических приложениях с CUDA-ускорением, когда полноценные профессиональные решения ещё не оправданы по бюджету.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5060 EAGLE OC 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность относительно предшествующих поколений. Буст-частота до 2550 МГц (референс 2497 МГц) даёт дополнительный запас по производительности, что особенно заметно в играх и приложениях, активно нагружающих GPU.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать актуальные мониторы с высокой частотой обновления и высоким разрешением вплоть до 8K. Охлаждение WINDFORCE с Hawk-вентиляторами, композитными тепловыми трубками и качественной термопастой поддерживает стабильные температуры при длительной нагрузке, при условии что корпус имеет достаточный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
GIGABYTE указывает рекомендованный блок питания 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить, выдержит ли существующий БП пиковое потребление и насколько он свежий по компонентной базе. Хотя RTX 5060 EAGLE OC и тянет многие игры в QHD с высоким качеством, для систем, рассчитанных на "честный" 4K с максимальными пресетами во всех новинках, логично сравнить её с RTX 5070 и выше, чтобы избежать постоянных компромиссов.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг с использованием DLSS 4 и актуальных технологий RTX. Модификация EAGLE OC сочетает 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину, заводской разгон до 2550 МГц и фирменное охлаждение WINDFORCE.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 EAGLE OC подходит геймерам, которые активно играют в современные ААА-игры в 1440p и хотят высокой детализации без постоянного "урезания" пресетов, а также используют трассировку лучей и DLSS 4 для повышения FPS. Для создателей контента карта даёт хороший баланс между ценой и производительностью в монтажных и графических приложениях с CUDA-ускорением, когда полноценные профессиональные решения ещё не оправданы по бюджету.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5060 EAGLE OC 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной, память работает на 28 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность относительно предшествующих поколений. Буст-частота до 2550 МГц (референс 2497 МГц) даёт дополнительный запас по производительности, что особенно заметно в играх и приложениях, активно нагружающих GPU.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1a и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать актуальные мониторы с высокой частотой обновления и высоким разрешением вплоть до 8K. Охлаждение WINDFORCE с Hawk-вентиляторами, композитными тепловыми трубками и качественной термопастой поддерживает стабильные температуры при длительной нагрузке, при условии что корпус имеет достаточный приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
GIGABYTE указывает рекомендованный блок питания 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старых систем важно проверить, выдержит ли существующий БП пиковое потребление и насколько он свежий по компонентной базе. Хотя RTX 5060 EAGLE OC и тянет многие игры в QHD с высоким качеством, для систем, рассчитанных на "честный" 4K с максимальными пресетами во всех новинках, логично сравнить её с RTX 5070 и выше, чтобы избежать постоянных компромиссов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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