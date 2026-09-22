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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717786
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х9
Вес, кг.
1.04

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD)

**Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060. * **Тип охлаждения:** активное (3 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество подключаемых мониторов:** 4 (3 DisplayPort и 1 HDMI). * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. * **Длина видеокарты (PCB):** 281 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти вы сможете наслаждаться плавным игровым процессом даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам увидеть каждую деталь в играх и других приложениях. * **Несколько разъёмов для подключения мониторов:** вы сможете подключить до четырёх мониторов одновременно, что удобно для многозадачности. Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и производительность. Она подойдёт как для игр, так и для работы с графическими приложениями.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060. * **Тип охлаждения:** активное (3 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество подключаемых мониторов:** 4 (3 DisplayPort и 1 HDMI). * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. * **Длина видеокарты (PCB):** 281 мм. * **Количество занимаемых слотов:** 2. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря мощному графическому процессору и большому объёму видеопамяти вы сможете наслаждаться плавным игровым процессом даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам увидеть каждую деталь в играх и других приложениях. * **Несколько разъёмов для подключения мониторов:** вы сможете подключить до четырёх мониторов одновременно, что удобно для многозадачности. Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и производительность. Она подойдёт как для игр, так и для работы с графическими приложениями.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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