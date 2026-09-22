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Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL)

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Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
182
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717783
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, г.
805

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL)

GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных игровых и рабочих систем, где важны современные технологии RTX и форм-фактор SFF. Модель GV-N5050OC-8GL оснащена 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и оптимизирована под корпуса малого форм-фактора, сохраняя при этом полноценный набор видеовыходов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 OC Low Profile будет интересна тем, кто собирает или обновляет компактный ПК формата Mini-Tower, Slim или HTPC и хочет играть в современные игры в 1080p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей на умеренных настройках. Для рабочих сценариев карта подойдёт для задач с CUDA-ускорением, мультимедиа и разбора нескольких мониторов, когда важно, чтобы адаптер умещался в низкий корпус и не требовал серьёзного апгрейда питания.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5050 в исполнении GIGABYTE 2560 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, память работает на 20 Гбит/с, что обеспечивает хорошую пропускную способность для Full HD и части QHD-сценариев. Буст-частота ядра у версии OC достигает 2587 МГц, слегка опережая референс и добавляя несколько процентов производительности в GPU-зависимых играх.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и при низком профиле сохраняет четыре выхода: DisplayPort 2.1b, DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1b, позволяя подключать как современные высокочастотные мониторы, так и телевизоры. Двухслотовый низкопрофильный кулер с несколькими вентиляторами и компактным радиатором рассчитан на теплопакет около 120 Вт, поэтому в маленьких корпусах особенно важно обеспечить приток воздуха и отсутствие препятствий возле видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5050 - это всё ещё "entry-/mid-range" для Blackwell-поколения: в тяжёлых играх на высоких настройках и с полным RT комфортный FPS возможен только при грамотном использовании DLSS и настройке графики. Низкопрофильный формат добавляет ограничений по охлаждению, поэтому при сборке в компактном корпусе стоит заранее продумать airflow, иначе температура и шум могут оказаться выше ожидаемых.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных игровых и рабочих систем, где важны современные технологии RTX и форм-фактор SFF. Модель GV-N5050OC-8GL оснащена 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и оптимизирована под корпуса малого форм-фактора, сохраняя при этом полноценный набор видеовыходов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5050 OC Low Profile будет интересна тем, кто собирает или обновляет компактный ПК формата Mini-Tower, Slim или HTPC и хочет играть в современные игры в 1080p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей на умеренных настройках. Для рабочих сценариев карта подойдёт для задач с CUDA-ускорением, мультимедиа и разбора нескольких мониторов, когда важно, чтобы адаптер умещался в низкий корпус и не требовал серьёзного апгрейда питания.

Архитектура и производительность

По спецификациям у RTX 5050 в исполнении GIGABYTE 2560 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, память работает на 20 Гбит/с, что обеспечивает хорошую пропускную способность для Full HD и части QHD-сценариев. Буст-частота ядра у версии OC достигает 2587 МГц, слегка опережая референс и добавляя несколько процентов производительности в GPU-зависимых играх.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и при низком профиле сохраняет четыре выхода: DisplayPort 2.1b, DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1b, позволяя подключать как современные высокочастотные мониторы, так и телевизоры. Двухслотовый низкопрофильный кулер с несколькими вентиляторами и компактным радиатором рассчитан на теплопакет около 120 Вт, поэтому в маленьких корпусах особенно важно обеспечить приток воздуха и отсутствие препятствий возле видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5050 - это всё ещё "entry-/mid-range" для Blackwell-поколения: в тяжёлых играх на высоких настройках и с полным RT комфортный FPS возможен только при грамотном использовании DLSS и настройке графики. Низкопрофильный формат добавляет ограничений по охлаждению, поэтому при сборке в компактном корпусе стоит заранее продумать airflow, иначе температура и шум могут оказаться выше ожидаемых.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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