Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5050 OC Low Profile 8GB GDDR6 128bit (GV-N5050OC-8GL)
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных игровых и рабочих систем, где важны современные технологии RTX и форм-фактор SFF. Модель GV-N5050OC-8GL оснащена 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и оптимизирована под корпуса малого форм-фактора, сохраняя при этом полноценный набор видеовыходов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5050 OC Low Profile будет интересна тем, кто собирает или обновляет компактный ПК формата Mini-Tower, Slim или HTPC и хочет играть в современные игры в 1080p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей на умеренных настройках. Для рабочих сценариев карта подойдёт для задач с CUDA-ускорением, мультимедиа и разбора нескольких мониторов, когда важно, чтобы адаптер умещался в низкий корпус и не требовал серьёзного апгрейда питания.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5050 в исполнении GIGABYTE 2560 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, память работает на 20 Гбит/с, что обеспечивает хорошую пропускную способность для Full HD и части QHD-сценариев. Буст-частота ядра у версии OC достигает 2587 МГц, слегка опережая референс и добавляя несколько процентов производительности в GPU-зависимых играх.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и при низком профиле сохраняет четыре выхода: DisplayPort 2.1b, DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1b, позволяя подключать как современные высокочастотные мониторы, так и телевизоры. Двухслотовый низкопрофильный кулер с несколькими вентиляторами и компактным радиатором рассчитан на теплопакет около 120 Вт, поэтому в маленьких корпусах особенно важно обеспечить приток воздуха и отсутствие препятствий возле видеокарты.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 5050 - это всё ещё "entry-/mid-range" для Blackwell-поколения: в тяжёлых играх на высоких настройках и с полным RT комфортный FPS возможен только при грамотном использовании DLSS и настройке графики. Низкопрофильный формат добавляет ограничений по охлаждению, поэтому при сборке в компактном корпусе стоит заранее продумать airflow, иначе температура и шум могут оказаться выше ожидаемых.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G - низкопрофильная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell для компактных игровых и рабочих систем, где важны современные технологии RTX и форм-фактор SFF. Модель GV-N5050OC-8GL оснащена 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и оптимизирована под корпуса малого форм-фактора, сохраняя при этом полноценный набор видеовыходов.
Для кого и под какие задачи
RTX 5050 OC Low Profile будет интересна тем, кто собирает или обновляет компактный ПК формата Mini-Tower, Slim или HTPC и хочет играть в современные игры в 1080p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей на умеренных настройках. Для рабочих сценариев карта подойдёт для задач с CUDA-ускорением, мультимедиа и разбора нескольких мониторов, когда важно, чтобы адаптер умещался в низкий корпус и не требовал серьёзного апгрейда питания.
Архитектура и производительность
По спецификациям у RTX 5050 в исполнении GIGABYTE 2560 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, память работает на 20 Гбит/с, что обеспечивает хорошую пропускную способность для Full HD и части QHD-сценариев. Буст-частота ядра у версии OC достигает 2587 МГц, слегка опережая референс и добавляя несколько процентов производительности в GPU-зависимых играх.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и при низком профиле сохраняет четыре выхода: DisplayPort 2.1b, DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1b, позволяя подключать как современные высокочастотные мониторы, так и телевизоры. Двухслотовый низкопрофильный кулер с несколькими вентиляторами и компактным радиатором рассчитан на теплопакет около 120 Вт, поэтому в маленьких корпусах особенно важно обеспечить приток воздуха и отсутствие препятствий возле видеокарты.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 5050 - это всё ещё "entry-/mid-range" для Blackwell-поколения: в тяжёлых играх на высоких настройках и с полным RT комфортный FPS возможен только при грамотном использовании DLSS и настройке графики. Низкопрофильный формат добавляет ограничений по охлаждению, поэтому при сборке в компактном корпусе стоит заранее продумать airflow, иначе температура и шум могут оказаться выше ожидаемых.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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