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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A)

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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717782
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
289

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A)

Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы ARCTIC P14 Pro PST эффективно перемещают воздух в ограниченном пространстве. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы ARCTIC P14 Pro PST эффективно перемещают воздух в ограниченном пространстве. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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