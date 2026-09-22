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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A)

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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 5
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 6
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 7
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 8
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 6
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 7
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 8
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717779
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, г.
815

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A)

Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P14 Pro A-RGB! Набор из трёх белых вентиляторов — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов вашего ПК. С вентиляторами ARCTIC P14 Pro A-RGB ваш компьютер будет работать стабильно и без перегрева даже при максимальных нагрузках. Обновите систему охлаждения и наслаждайтесь бесперебойной работой вашего ПК!



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro A-RGB White 3Pack (ACFAN00321A)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P14 Pro A-RGB! Набор из трёх белых вентиляторов — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов вашего ПК. С вентиляторами ARCTIC P14 Pro A-RGB ваш компьютер будет работать стабильно и без перегрева даже при максимальных нагрузках. Обновите систему охлаждения и наслаждайтесь бесперебойной работой вашего ПК!


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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