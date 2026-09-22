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Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB

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Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 1
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 2
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 3
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 4
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 1
  • Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 2
  • Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 3
  • Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 4
  • Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717767
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Характеристики

Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
604

Описание товара Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB

Вентилятор для процессора Coolleo CPU Cooler Etian CL-A40-ARGB — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего процессора. Основные характеристики: * **Совместимость:** поддержка сокетов Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM4/AM5. * **Отводимая мощность:** до 200 Вт, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. * **Количество вентиляторов:** 1 вентилятор диаметром 120 мм. * **Тип подшипника:** гидродинамический (FDB/LDB), который обеспечивает долгий срок службы и низкий уровень шума. * **Подсветка:** адресная RGB, которая позволяет настроить индивидуальный стиль вашего компьютера. Coolleo CPU Cooler Etian CL-A40-ARGB — это надёжный и эффективный вентилятор для процессора, который поможет вашему компьютеру работать на максимальной производительности.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40-ARGB




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Cooler Etian CL-A40-ARGB — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего процессора. Основные характеристики: * **Совместимость:** поддержка сокетов Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM4/AM5. * **Отводимая мощность:** до 200 Вт, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. * **Количество вентиляторов:** 1 вентилятор диаметром 120 мм. * **Тип подшипника:** гидродинамический (FDB/LDB), который обеспечивает долгий срок службы и низкий уровень шума. * **Подсветка:** адресная RGB, которая позволяет настроить индивидуальный стиль вашего компьютера. Coolleo CPU Cooler Etian CL-A40-ARGB — это надёжный и эффективный вентилятор для процессора, который поможет вашему компьютеру работать на максимальной производительности.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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