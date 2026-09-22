Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
628
Описание товара Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40
Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40
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Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40
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Вентилятор для процессора Coolleo CPU Etian CL-A40 - данный товар вы можете купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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