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Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка

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Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 1
Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 2
Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 3
Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 1
  • Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 2
  • Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 3
  • Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Со мною вот что происходит, Надежда, Ожидание праздника, Никого не будет в доме, Снег над Ленинградом, По улице моей который год, На Третьей улице строителей, На Тихорецкую состав отправится, С Новым годом!, Мне нравится, что вы больны не мной, Ария московского гостя, Последний вальс, Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, Я спросил у ясеня, где моя любимая, С любимыми не расставайтесь, Мелодия
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка

Микаэл Таривердиев - Советский и российский композитор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра.

Отзывы о товаре Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Со мною вот что происходит, Надежда, Ожидание праздника, Никого не будет в доме, Снег над Ленинградом, По улице моей который год, На Третьей улице строителей, На Тихорецкую состав отправится, С Новым годом!, Мне нравится, что вы больны не мной, Ария московского гостя, Последний вальс, Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, Я спросил у ясеня, где моя любимая, С любимыми не расставайтесь, Мелодия
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Микаэл Таривердиев - Советский и российский композитор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Таривердиев Микаэл - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (Red) (4680068806774) виниловая пластинка - по цене 2660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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