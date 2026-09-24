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The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка

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The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 10
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 11
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475864479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Трек-лист
I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold “Cinematic’ Remix), ENDSONG (Orbital Remix), DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix), ALL I EVER AM (meera Remix), A FRAGILE THING (?me Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix), WARSONG (Daybreakers Remix), ALONE (Four Tet Remix), I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix), A FRAGILE THING (Sally C Remix), ENDSONG (Gregor Tresher Remix), WARSONG (Omid 16B Remix ), DRONE:
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка

Mixes Of A Lost World — новая коллекция ремиксов с сенсационного альбома-возвращения The Cure 2024 года «Songs Of A Lost World», задуманная и составленная Робертом Смитом, включает ремиксы от Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и других. Новый набор включает 16 совершенно новых ремиксов от таких артистов, как Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и многих других. Артисты — друзья Роберта, которые создали песни в атмосферной и меланхоличной манере. Именно они придают этому невероятному альбому его глубину. Большинство из них — представители самих групп, и они вступают на новый путь открытий со своими творениями.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475864479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Трек-лист
I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold “Cinematic’ Remix), ENDSONG (Orbital Remix), DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix), ALL I EVER AM (meera Remix), A FRAGILE THING (?me Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix), WARSONG (Daybreakers Remix), ALONE (Four Tet Remix), I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix), A FRAGILE THING (Sally C Remix), ENDSONG (Gregor Tresher Remix), WARSONG (Omid 16B Remix ), DRONE:
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mixes Of A Lost World — новая коллекция ремиксов с сенсационного альбома-возвращения The Cure 2024 года «Songs Of A Lost World», задуманная и составленная Робертом Смитом, включает ремиксы от Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и других. Новый набор включает 16 совершенно новых ремиксов от таких артистов, как Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и многих других. Артисты — друзья Роберта, которые создали песни в атмосферной и меланхоличной манере. Именно они придают этому невероятному альбому его глубину. Большинство из них — представители самих групп, и они вступают на новый путь открытий со своими творениями.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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