The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 717727
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475864479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Трек-лист
I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold “Cinematic’ Remix), ENDSONG (Orbital Remix), DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix), ALL I EVER AM (meera Remix), A FRAGILE THING (?me Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix), WARSONG (Daybreakers Remix), ALONE (Four Tet Remix), I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix), A FRAGILE THING (Sally C Remix), ENDSONG (Gregor Tresher Remix), WARSONG (Omid 16B Remix ), DRONE:
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка
Mixes Of A Lost World — новая коллекция ремиксов с сенсационного альбома-возвращения The Cure 2024 года «Songs Of A Lost World», задуманная и составленная Робертом Смитом, включает ремиксы от Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и других. Новый набор включает 16 совершенно новых ремиксов от таких артистов, как Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и многих других. Артисты — друзья Роберта, которые создали песни в атмосферной и меланхоличной манере. Именно они придают этому невероятному альбому его глубину. Большинство из них — представители самих групп, и они вступают на новый путь открытий со своими творениями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475864479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Mixes Of A Lost World
Жанр
House
Трек-лист
I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold “Cinematic’ Remix), ENDSONG (Orbital Remix), DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix), ALL I EVER AM (meera Remix), A FRAGILE THING (?me Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix), WARSONG (Daybreakers Remix), ALONE (Four Tet Remix), I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix), AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix), A FRAGILE THING (Sally C Remix), ENDSONG (Gregor Tresher Remix), WARSONG (Omid 16B Remix ), DRONE:
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mixes Of A Lost World — новая коллекция ремиксов с сенсационного альбома-возвращения The Cure 2024 года «Songs Of A Lost World», задуманная и составленная Робертом Смитом, включает ремиксы от Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и других. Новый набор включает 16 совершенно новых ремиксов от таких артистов, как Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital и многих других. Артисты — друзья Роберта, которые создали песни в атмосферной и меланхоличной манере. Именно они придают этому невероятному альбому его глубину. Большинство из них — представители самих групп, и они вступают на новый путь открытий со своими творениями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
The Cure - Mixes Of A Lost World (0602475864479) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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