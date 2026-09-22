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John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка

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John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 9
John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
The John Coltrane Quartet Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 9
  • John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717718
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Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475813019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
The John Coltrane Quartet Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Chim Chim Cheree (from 'Walt Disney's "Mary Poppins"), Brazilia, Nature Boy, Song Of Praise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка

LP - серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастерированного 180-граммового винила в роскошной разворотной упаковке. Записанный за две сессии всего через несколько месяцев после работы над A Love Supreme этот альбом идеально подходит для знакомства с последним периодом творчества Колтрейна как лидера. Хотя Арт Дэвис играет на второй бас-гитаре в « Nature Boy », классический квартет Колтрейна с Маккоем Тайнером (фортепиано), Элвином Джонсом (ударные) и Джимми Гаррисоном (бас) находится в самом расцвете сил, всё больше склоняясь к свободной импровизации с практичной уверенностью, которая станет ещё более привычной за последние два года его творчества. Серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастеринг 180-граммового винила в роскошной упаковке с разворотом.

Отзывы о товаре John Coltrane - The John Coltrane Quartet Plays (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475813019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
The John Coltrane Quartet Plays
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Chim Chim Cheree (from 'Walt Disney's "Mary Poppins"), Brazilia, Nature Boy, Song Of Praise
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
LP - серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастерированного 180-граммового винила в роскошной разворотной упаковке. Записанный за две сессии всего через несколько месяцев после работы над A Love Supreme этот альбом идеально подходит для знакомства с последним периодом творчества Колтрейна как лидера. Хотя Арт Дэвис играет на второй бас-гитаре в « Nature Boy », классический квартет Колтрейна с Маккоем Тайнером (фортепиано), Элвином Джонсом (ударные) и Джимми Гаррисоном (бас) находится в самом расцвете сил, всё больше склоняясь к свободной импровизации с практичной уверенностью, которая станет ещё более привычной за последние два года его творчества. Серия акустических звуков Verve включает записи с аналоговых лент и ремастеринг 180-граммового винила в роскошной упаковке с разворотом.
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Отзывы


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