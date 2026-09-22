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Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка

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Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717709
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don’t Cry Baby, Drum Boogie, Strictly Confidential, All Of You, Perception
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка

Kenny Burrell — альбом американского джазового гитариста Кенни Баррелла. Выпущен в 1957 году на лейбле Blue Note Records. Кенни Баррелл (род. 31 июля 1931, Детройт, Мичиган) — американский джазовый гитарист. Его пластинки выходили на многих известных джазовых лейблах: Prestige, Blue Note, Verve, CTI, Muse и Concord. Записанный с его участием альбом органиста Джимми Смита «Organ Grinder Swing» в 1965 году занимал двадцатое место в чарте Billboard. Некоторые достижения: С 1957 по 1959 годы Баррелл — гитарист в оркестре Бенни Гудмена. В 1975 и 1977 годах музыкант записал два посвящённых Дюку Эллингтону альбома — «Ellington Is Forever» и «Ellington Is Forever, Vol. 2». В 1997 году Кенни Баррелл в качестве аранжировщика и исполнителя принял участие в работе над пластинкой Ди Ди Бриджуотер «Dear Ella», удостоенной Грэмми в номинации «Лучший вокальный джазовый альбом». В 2004 году журнал Down Beat назвал гитариста «Лучшим джазовым педагогом года». Начиная с 1996 года Баррелл руководит джазовой кафедрой Музыкальной школы Герба Альперта при Калифорнийском университете.

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Kenny Burrell
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don’t Cry Baby, Drum Boogie, Strictly Confidential, All Of You, Perception
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Kenny Burrell — альбом американского джазового гитариста Кенни Баррелла. Выпущен в 1957 году на лейбле Blue Note Records. Кенни Баррелл (род. 31 июля 1931, Детройт, Мичиган) — американский джазовый гитарист. Его пластинки выходили на многих известных джазовых лейблах: Prestige, Blue Note, Verve, CTI, Muse и Concord. Записанный с его участием альбом органиста Джимми Смита «Organ Grinder Swing» в 1965 году занимал двадцатое место в чарте Billboard. Некоторые достижения: С 1957 по 1959 годы Баррелл — гитарист в оркестре Бенни Гудмена. В 1975 и 1977 годах музыкант записал два посвящённых Дюку Эллингтону альбома — «Ellington Is Forever» и «Ellington Is Forever, Vol. 2». В 1997 году Кенни Баррелл в качестве аранжировщика и исполнителя принял участие в работе над пластинкой Ди Ди Бриджуотер «Dear Ella», удостоенной Грэмми в номинации «Лучший вокальный джазовый альбом». В 2004 году журнал Down Beat назвал гитариста «Лучшим джазовым педагогом года». Начиная с 1996 года Баррелл руководит джазовой кафедрой Музыкальной школы Герба Альперта при Калифорнийском университете.
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