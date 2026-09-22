Описание товара Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675742) виниловая пластинка

Kenny Burrell — альбом американского джазового гитариста Кенни Баррелла. Выпущен в 1957 году на лейбле Blue Note Records. Кенни Баррелл (род. 31 июля 1931, Детройт, Мичиган) — американский джазовый гитарист. Его пластинки выходили на многих известных джазовых лейблах: Prestige, Blue Note, Verve, CTI, Muse и Concord. Записанный с его участием альбом органиста Джимми Смита «Organ Grinder Swing» в 1965 году занимал двадцатое место в чарте Billboard. Некоторые достижения: С 1957 по 1959 годы Баррелл — гитарист в оркестре Бенни Гудмена. В 1975 и 1977 годах музыкант записал два посвящённых Дюку Эллингтону альбома — «Ellington Is Forever» и «Ellington Is Forever, Vol. 2». В 1997 году Кенни Баррелл в качестве аранжировщика и исполнителя принял участие в работе над пластинкой Ди Ди Бриджуотер «Dear Ella», удостоенной Грэмми в номинации «Лучший вокальный джазовый альбом». В 2004 году журнал Down Beat назвал гитариста «Лучшим джазовым педагогом года». Начиная с 1996 года Баррелл руководит джазовой кафедрой Музыкальной школы Герба Альперта при Калифорнийском университете.