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Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка

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Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 1
Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 2
Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 3
Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 4
Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnnie Taylor
Альбом (сингл)
One Step From The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072616318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnnie Taylor
Альбом (сингл)
One Step From The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Steal Away, I Had a Dream, I'd Rather Drink Muddy Water, Part Time Love, Cheaper to Keep Her, Separation Line, Doing My Own Thing, Pt. 1, Somebody's Sleeping in My Bed, That's Where It's At, Stop Doggin' Me, Save Your Love for Me, Woman Across the River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Steal Away, I Had a Dream, I'd Rather Drink Muddy Water, Part Time Love, Cheaper to Keep Her, Separation Line, Doing My Own Thing, Pt. 1, Somebody's Sleeping in My Bed, That's Where It's At, Stop Doggin' Me, Save Your Love for Me, Woman Across the River

Отзывы о товаре Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072616318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnnie Taylor
Альбом (сингл)
One Step From The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Steal Away, I Had a Dream, I'd Rather Drink Muddy Water, Part Time Love, Cheaper to Keep Her, Separation Line, Doing My Own Thing, Pt. 1, Somebody's Sleeping in My Bed, That's Where It's At, Stop Doggin' Me, Save Your Love for Me, Woman Across the River
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Steal Away, I Had a Dream, I'd Rather Drink Muddy Water, Part Time Love, Cheaper to Keep Her, Separation Line, Doing My Own Thing, Pt. 1, Somebody's Sleeping in My Bed, That's Where It's At, Stop Doggin' Me, Save Your Love for Me, Woman Across the River
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnnie Taylor - One Step From The Blues (0888072616318) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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