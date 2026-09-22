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Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717704
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029188318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tweedle Dee & Tweedle Dum, Mississippi, Summer Days, Bye And Bye, Lonesome Day Blues, Floater (Too Much To Ask), High Water (For Charley Patton), Moonlight, Honest With Me, Po' Boy, Cry A While, Sugar Baby
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка

Love And Theft — тридцать первый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, первоначально выпущенный в 2001 году на лейбле Columbia Records Выпущенный 11 сентября 2001 года, Love and Theft появился как смелое, меняющее форму продолжение получившего признание критиков альбома Дилана Time Out of Mind. Там, где его предшественник принял задумчивый, медитативный тон, Love and Theft взорвался энергией и озорством. Дилан предстал в своей самой свободной и радостно непринужденной манере. Глубоко черпая из источника американской глубинной музыки — блюза, джаза, рокабилли, фолка, кантри и свинга — альбом предложил богатое, панорамное видение музыкального наследия нации, преломленного через уникальную линзу Дилана. Вместе со своей гастрольной группой Дилан записал альбом вживую в студии, запечатлев непосредственность и спонтанность, которые редко можно услышать в современных записях. Love and Theft был встречен всеобщим признанием и ознаменовал собой еще одно художественное переосмысление в карьере, определенной ими. Более двух десятилетий спустя он остается выдающимся произведением Дилана.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029188318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tweedle Dee & Tweedle Dum, Mississippi, Summer Days, Bye And Bye, Lonesome Day Blues, Floater (Too Much To Ask), High Water (For Charley Patton), Moonlight, Honest With Me, Po' Boy, Cry A While, Sugar Baby
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Love And Theft — тридцать первый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, первоначально выпущенный в 2001 году на лейбле Columbia Records Выпущенный 11 сентября 2001 года, Love and Theft появился как смелое, меняющее форму продолжение получившего признание критиков альбома Дилана Time Out of Mind. Там, где его предшественник принял задумчивый, медитативный тон, Love and Theft взорвался энергией и озорством. Дилан предстал в своей самой свободной и радостно непринужденной манере. Глубоко черпая из источника американской глубинной музыки — блюза, джаза, рокабилли, фолка, кантри и свинга — альбом предложил богатое, панорамное видение музыкального наследия нации, преломленного через уникальную линзу Дилана. Вместе со своей гастрольной группой Дилан записал альбом вживую в студии, запечатлев непосредственность и спонтанность, которые редко можно услышать в современных записях. Love and Theft был встречен всеобщим признанием и ознаменовал собой еще одно художественное переосмысление в карьере, определенной ими. Более двух десятилетий спустя он остается выдающимся произведением Дилана.
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