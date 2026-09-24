Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка
«Songs For A Tailor» был первым сольным проектом Джека Брюса, выпущенным после распада Cream в ноябре 1968 года. Стремясь сделать свой дебютный сольный альбом заметно отличающимся от музыки, которую он записывал с Cream, он включил в него музыку, стилистически вдохновленную джазом, фолком, классикой и роком. К Джеку и продюсеру Феликсу Паппаларди во время сессий звукозаписи в лондонской студии Morgan Studios присоединились лучшие британские музыканты, такие как Крис Спеддинг , Джон Хайсман , Дик Хекстолл-Смит , Джон Маршалл , Арт Темен и Генри Лоутер . Одна из сессий была примечательна присутствием Джорджа Харрисона . « Songs For A Tailor » имел успех в чартах как в Великобритании, так и в США и теперь по праву считается шедевром и одним из основополагающих произведений Джека. Это официальное издание на виниле с разворотом полностью воссоздает оригинальное оформление пластинки, было ремастировано с оригинальных мастер-лент и записано на студии Abbey Road.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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