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Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка

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Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 1
Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 2
Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 3
Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 4
Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Songs For A Tailor
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929487949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Songs For A Tailor
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Never Tell Your Mother She’s Out of Tune, Theme for an Imaginary Western, Tickets to Waterfalls, Weird of Hermiston, Rope Ladder to the Moon, The Ministry of Bag, He the Richmond, Boston Ball Game 1967, To Isengard, The Clearout
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка

«Songs For A Tailor» был первым сольным проектом Джека Брюса, выпущенным после распада Cream в ноябре 1968 года. Стремясь сделать свой дебютный сольный альбом заметно отличающимся от музыки, которую он записывал с Cream, он включил в него музыку, стилистически вдохновленную джазом, фолком, классикой и роком. К Джеку и продюсеру Феликсу Паппаларди во время сессий звукозаписи в лондонской студии Morgan Studios присоединились лучшие британские музыканты, такие как Крис Спеддинг , Джон Хайсман , Дик Хекстолл-Смит , Джон Маршалл , Арт Темен и Генри Лоутер . Одна из сессий была примечательна присутствием Джорджа Харрисона . « Songs For A Tailor » имел успех в чартах как в Великобритании, так и в США и теперь по праву считается шедевром и одним из основополагающих произведений Джека. Это официальное издание на виниле с разворотом полностью воссоздает оригинальное оформление пластинки, было ремастировано с оригинальных мастер-лент и записано на студии Abbey Road.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929487949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Songs For A Tailor
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Never Tell Your Mother She’s Out of Tune, Theme for an Imaginary Western, Tickets to Waterfalls, Weird of Hermiston, Rope Ladder to the Moon, The Ministry of Bag, He the Richmond, Boston Ball Game 1967, To Isengard, The Clearout
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Songs For A Tailor» был первым сольным проектом Джека Брюса, выпущенным после распада Cream в ноябре 1968 года. Стремясь сделать свой дебютный сольный альбом заметно отличающимся от музыки, которую он записывал с Cream, он включил в него музыку, стилистически вдохновленную джазом, фолком, классикой и роком. К Джеку и продюсеру Феликсу Паппаларди во время сессий звукозаписи в лондонской студии Morgan Studios присоединились лучшие британские музыканты, такие как Крис Спеддинг , Джон Хайсман , Дик Хекстолл-Смит , Джон Маршалл , Арт Темен и Генри Лоутер . Одна из сессий была примечательна присутствием Джорджа Харрисона . « Songs For A Tailor » имел успех в чартах как в Великобритании, так и в США и теперь по праву считается шедевром и одним из основополагающих произведений Джека. Это официальное издание на виниле с разворотом полностью воссоздает оригинальное оформление пластинки, было ремастировано с оригинальных мастер-лент и записано на студии Abbey Road.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack Bruce - Songs For A Tailor (5013929487949) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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