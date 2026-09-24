Top.Mail.Ru
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 6
Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Procrastinator
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Procrastinator
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Procrastinator, Party Time, Dear Sir, Stopstart, Rio, Soft Touch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка

LP - это классическое виниловое издание Blue Note - стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal. Потрясающая творческая деятельность Ли Моргана в годы, последовавшие за оглушительным успехом его альбома-возвращения «The Sidewinder» ошеломляла по любым меркам, будь то качество или количество. Более того, трубач записал 15 сессий для Blue Note в период с 1964 по 1968 год, многие из которых лежали на полке неизданными, пока десять лет спустя продюсер Майкл Кускуна не проделал свою бесценную работу по исследованию и извлечению скрытых жемчужин из архива плёнок Blue Note. Одной из таких сессий, записанной в 1967 году, но впервые выпущенной только в 1978 году, стал альбом «The Procrastinator» который, оглядываясь назад, считается одним из монументальных достижений Моргана конца 60-х. В рамках феноменального секстета с Уэйном Шортером на тенор-саксофоне, Бобби Хатчерсоном на вибрафоне, Херби Хэнкоком на фортепиано, Роном Картером на басу и Билли Хиггинсом на барабанах прозвучали великолепные четыре композиции Моргана, включая пленительный заглавный трек и динамичную « Stop Start », а также две композиции Шортера: завораживающую балладу « Dear Sir » и соблазнительную « Rio ». Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal .

Отзывы о товаре Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Procrastinator
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Procrastinator, Party Time, Dear Sir, Stopstart, Rio, Soft Touch
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
LP - это классическое виниловое издание Blue Note - стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal. Потрясающая творческая деятельность Ли Моргана в годы, последовавшие за оглушительным успехом его альбома-возвращения «The Sidewinder» ошеломляла по любым меркам, будь то качество или количество. Более того, трубач записал 15 сессий для Blue Note в период с 1964 по 1968 год, многие из которых лежали на полке неизданными, пока десять лет спустя продюсер Майкл Кускуна не проделал свою бесценную работу по исследованию и извлечению скрытых жемчужин из архива плёнок Blue Note. Одной из таких сессий, записанной в 1967 году, но впервые выпущенной только в 1978 году, стал альбом «The Procrastinator» который, оглядываясь назад, считается одним из монументальных достижений Моргана конца 60-х. В рамках феноменального секстета с Уэйном Шортером на тенор-саксофоне, Бобби Хатчерсоном на вибрафоне, Херби Хэнкоком на фортепиано, Роном Картером на басу и Билли Хиггинсом на барабанах прозвучали великолепные четыре композиции Моргана, включая пленительный заглавный трек и динамичную « Stop Start », а также две композиции Шортера: завораживающую балладу « Dear Sir » и соблазнительную « Rio ». Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...