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Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка

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Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 1
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 2
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 3
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 4
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 5
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 6
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 7
Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Complete Communion
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 3
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 4
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 5
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 6
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 7
  • Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717684
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458270082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Complete Communion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Complete Communion, And Now, Golden Heart, Remembrance, Elephantasy, Our Feelings, Bishmallah, Wind, Sand And Stars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка

Основатели Blue Note Альфред Лион и Фрэнсис Вольф обладали открытыми ушами и открытым умом, что они не раз доказывали в начале 1960-х годов, документируя некоторых из самых предприимчивых музыкантов современной джазовой сцены, включая Эндрю Хилла Эрика Долфи и Тони Уильямса . Но только когда в 1965 году они пригласили на лейбл Орнетта Коулмена и Дона Черри они полностью приняли авангард. Коулмен и Черри уже вошли в историю вместе за несколько лет до этого, будучи лидерами революционного квартета Коулмена, который перевернул джазовый мир в 1959 году, появившись в Five Spot Caf? в Нью-Йорке. Хотя Черри был соавтором альбома The Avant-Garde вместе с Джоном Колтрейном для Atlantic Records в 1961 году, его карьера как руководителя группы началась со смелого дебютного альбома на лейбле Blue Note Complete Communion, записанного в декабре 1965 года (Коулман задокументировал свое новое трио вживую в Golden Circle в Стокгольме для своего собственного дебюта на лейбле Blue Note всего за несколько недель до этого). В двух расширенных сюитах — « Complete Communion » и « Elephantasy » — Черри излагает свое обширное музыкальное видение с квартетом бесстрашных спутников: тенор-саксофонистом Леандро «Гато» Барбейри басистом Генри Граймсом и барабанщиком Эдвардом Блэквеллом . Серия Blue Note Tone Poet: серия переизданий аудиофильских виниловых пластинок Tone Poet родилась из восхищения президента Blue Note Дона Уоса исключительными аудиофильскими переизданиями Blue Note LP, представленными Music Matters . Был привлечен Джо Харли также известный как « Tone Poet », для курирования и контроля серии переизданий от семейства лейблов Blue Note . Чрезвычайное внимание было уделено деталям, чтобы сделать их правильными во всех мыслимых отношениях, от графики обложки и качества печати до превосходного мастеринга LP (прямо с мастер-лент) Кевином Греем и великолепных 180-граммовых аудиофильских LP от Record Technology Inc. Каждый аспект этих релизов Tone Poet выполнен по высочайшим возможным стандартам. Это означает, что вы никогда не найдете лучшей версии. Это ОНО. Это стереоиздание Blue Note Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли мастеринг выполнил Кевин Грей ( Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатанных на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упакованных в роскошный разворотный конверт с липучкой.

Отзывы о товаре Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458270082]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Complete Communion
Жанр
Jazz
Трек-лист
Complete Communion, And Now, Golden Heart, Remembrance, Elephantasy, Our Feelings, Bishmallah, Wind, Sand And Stars
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Основатели Blue Note Альфред Лион и Фрэнсис Вольф обладали открытыми ушами и открытым умом, что они не раз доказывали в начале 1960-х годов, документируя некоторых из самых предприимчивых музыкантов современной джазовой сцены, включая Эндрю Хилла Эрика Долфи и Тони Уильямса . Но только когда в 1965 году они пригласили на лейбл Орнетта Коулмена и Дона Черри они полностью приняли авангард. Коулмен и Черри уже вошли в историю вместе за несколько лет до этого, будучи лидерами революционного квартета Коулмена, который перевернул джазовый мир в 1959 году, появившись в Five Spot Caf? в Нью-Йорке. Хотя Черри был соавтором альбома The Avant-Garde вместе с Джоном Колтрейном для Atlantic Records в 1961 году, его карьера как руководителя группы началась со смелого дебютного альбома на лейбле Blue Note Complete Communion, записанного в декабре 1965 года (Коулман задокументировал свое новое трио вживую в Golden Circle в Стокгольме для своего собственного дебюта на лейбле Blue Note всего за несколько недель до этого). В двух расширенных сюитах — « Complete Communion » и « Elephantasy » — Черри излагает свое обширное музыкальное видение с квартетом бесстрашных спутников: тенор-саксофонистом Леандро «Гато» Барбейри басистом Генри Граймсом и барабанщиком Эдвардом Блэквеллом . Серия Blue Note Tone Poet: серия переизданий аудиофильских виниловых пластинок Tone Poet родилась из восхищения президента Blue Note Дона Уоса исключительными аудиофильскими переизданиями Blue Note LP, представленными Music Matters . Был привлечен Джо Харли также известный как « Tone Poet », для курирования и контроля серии переизданий от семейства лейблов Blue Note . Чрезвычайное внимание было уделено деталям, чтобы сделать их правильными во всех мыслимых отношениях, от графики обложки и качества печати до превосходного мастеринга LP (прямо с мастер-лент) Кевином Греем и великолепных 180-граммовых аудиофильских LP от Record Technology Inc. Каждый аспект этих релизов Tone Poet выполнен по высочайшим возможным стандартам. Это означает, что вы никогда не найдете лучшей версии. Это ОНО. Это стереоиздание Blue Note Tone Poet Vinyl Edition было спродюсировано Джо Харли мастеринг выполнил Кевин Грей ( Cohearent Audio) с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпечатанных на 180-граммовом виниле на лейбле Record Technology Inc. (RTI) и упакованных в роскошный разворотный конверт с липучкой.
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Don Cherry - Complete Communion (Analogue, Tone Poet) (0602458270082) виниловая пластинка – стоимость товара 6170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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