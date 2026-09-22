Horace Silver - The Tokyo Blues (Analogue, Tone Poet) (0602455716071) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
The Tokyo Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717683
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
The Tokyo Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Too Much Sake (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Sayonara Blues (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), The Tokyo Blues (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Cherry Blossom (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Ah! So (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Horace Silver - The Tokyo Blues (Analogue, Tone Poet) (0602455716071) виниловая пластинка
«The Tokyo Blues» — альбом джазового пианиста Horace Silver, выпущенный в 1962 году лейблом Blue Note. Альбом создан после концертного тура по Японии, во время которого Silver услышал японские мелодии. На их основе он написал четыре новые композиции и записал их 13 и 14 июля 1962 года. Участники записи: Horace Silver (пианино), Blue Mitchell (труба), Junior Cook (тенор-саксофон), Gene Taylor (бас), Joe Harris (барабаны). Выпуск на виниле в рамках серии Tone Poet от Blue Note Records в сентябре 2025 г.
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
The Tokyo Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Too Much Sake (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Sayonara Blues (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), The Tokyo Blues (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Cherry Blossom (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered), Ah! So (Rudy Van Gelder Edition / 2009 Remastered)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
«The Tokyo Blues» — альбом джазового пианиста Horace Silver, выпущенный в 1962 году лейблом Blue Note. Альбом создан после концертного тура по Японии, во время которого Silver услышал японские мелодии. На их основе он написал четыре новые композиции и записал их 13 и 14 июля 1962 года. Участники записи: Horace Silver (пианино), Blue Mitchell (труба), Junior Cook (тенор-саксофон), Gene Taylor (бас), Joe Harris (барабаны). Выпуск на виниле в рамках серии Tone Poet от Blue Note Records в сентябре 2025 г.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Horace Silver - The Tokyo Blues (Analogue, Tone Poet) (0602455716071) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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