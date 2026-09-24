Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 717681
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Трек-лист
On The Nile, Climax, Soft Blue, Jacknife, Blue Fable
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка
«Jacknife» — альбом саксофониста Jackie McLean, выпущенный в 1965 году лейблом Blue Note Records. В записи участвовали трубачи Lee Morgan и Charles Tolliver, пианист Larry Willis, басист Larry Ridley и барабанщик Jack DeJohnette. Альбом записан в жанре пост-боп. На июнь 2025 года, ожидается переиздание «Jacknife» в рамках серии Tone Poet Records
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Трек-лист
On The Nile, Climax, Soft Blue, Jacknife, Blue Fable
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
«Jacknife» — альбом саксофониста Jackie McLean, выпущенный в 1965 году лейблом Blue Note Records. В записи участвовали трубачи Lee Morgan и Charles Tolliver, пианист Larry Willis, басист Larry Ridley и барабанщик Jack DeJohnette. Альбом записан в жанре пост-боп. На июнь 2025 года, ожидается переиздание «Jacknife» в рамках серии Tone Poet Records
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка