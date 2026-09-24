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The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
The Rolling Stones
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771214014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
The Rolling Stones
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Route 66, I Just Want To Make Love To You, Honest I Do, Mona (I Need You Baby), Now I've Got A Witness (Like Uncle Phil and Uncle Gene), Little By Little, I'm A King Bee, Carol, Tell Me (You're Coming Back), Can I Get A Witness, You Can Make It If You Try, Walking The Dog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом The Rolling Stones, выпущенный Decca Records в Великобритании 17 апреля 1964 года, спродюсированный тогдашними менеджерами Эндрю Лугом Олдхэмом и Эриком Истоном Издание на виниле На обложке с гордостью говорилось: «The Rolling Stones — это больше, чем просто группа, это образ жизни». Альбом включал только один трек Джаггера и Ричардса — «Tell Me (You're Coming Back)». Альбом был номером 1 в Великобритании в течение 12 недель.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771214014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
The Rolling Stones
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Route 66, I Just Want To Make Love To You, Honest I Do, Mona (I Need You Baby), Now I've Got A Witness (Like Uncle Phil and Uncle Gene), Little By Little, I'm A King Bee, Carol, Tell Me (You're Coming Back), Can I Get A Witness, You Can Make It If You Try, Walking The Dog
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом The Rolling Stones, выпущенный Decca Records в Великобритании 17 апреля 1964 года, спродюсированный тогдашними менеджерами Эндрю Лугом Олдхэмом и Эриком Истоном Издание на виниле На обложке с гордостью говорилось: «The Rolling Stones — это больше, чем просто группа, это образ жизни». Альбом включал только один трек Джаггера и Ричардса — «Tell Me (You're Coming Back)». Альбом был номером 1 в Великобритании в течение 12 недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - The Rolling Stones (UK Version) (0018771214014) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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