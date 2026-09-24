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Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка

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Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 1
Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 2
Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 3
Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen
Альбом (сингл)
Songs No One Will Hear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 1
  • Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 2
  • Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 3
  • Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717677
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029315912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen
Альбом (сингл)
Songs No One Will Hear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
End Of The World Show, The Clock Ticks Down, Goddamn Conspiracy, The Universe Had Other Plans, Shaggathon, We'll Never Know, Dr Slumber's Blue Bus, Just Not Today, Our Final Song, Sanctuary Island, Flight Of The Asteroid, Regrets, A Really, Really Bad Day, Anger And Acceptance, This Is The End, We'll Never Know Reprise, The Final Embrace, Our Weary Soldier, Listen To Sabbath, Mr M's Amazing Plan, Die Young
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка

«Songs No One Will Hear» — сольный альбом Arjen Anthony Lucassen, выход которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле InsideOutMusic. Тема альбома — последние дни человечества, когда к Земле мчится катастрофический астероид. В основе работы лежит вопрос: что бы люди сделали, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида. Среди приглашённых музыкантов — Роберт Сутербук, Марсела Бовио, Пэтти Герди и Майк Миллс. Верный своему фирменному стилю, этот альбом предлагает эклектичную смесь треков, плавно переходя от мощных, эпических песен к более легким, более игривым. Концепция альбома - что бы делали люди, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида? Это саундтрек к последним дням человечества — сталкиваются хаос, юмор и грубые эмоции!



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029315912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arjen Anthony Lucassen
Альбом (сингл)
Songs No One Will Hear
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
End Of The World Show, The Clock Ticks Down, Goddamn Conspiracy, The Universe Had Other Plans, Shaggathon, We'll Never Know, Dr Slumber's Blue Bus, Just Not Today, Our Final Song, Sanctuary Island, Flight Of The Asteroid, Regrets, A Really, Really Bad Day, Anger And Acceptance, This Is The End, We'll Never Know Reprise, The Final Embrace, Our Weary Soldier, Listen To Sabbath, Mr M's Amazing Plan, Die Young
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Songs No One Will Hear» — сольный альбом Arjen Anthony Lucassen, выход которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле InsideOutMusic. Тема альбома — последние дни человечества, когда к Земле мчится катастрофический астероид. В основе работы лежит вопрос: что бы люди сделали, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида. Среди приглашённых музыкантов — Роберт Сутербук, Марсела Бовио, Пэтти Герди и Майк Миллс. Верный своему фирменному стилю, этот альбом предлагает эклектичную смесь треков, плавно переходя от мощных, эпических песен к более легким, более игривым. Концепция альбома - что бы делали люди, если бы им осталось жить всего пять месяцев из-за падения астероида? Это саундтрек к последним дням человечества — сталкиваются хаос, юмор и грубые эмоции!


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Arjen Anthony Lucassen - Songs No One Will Hear (0198029315912) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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