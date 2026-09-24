Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 717674
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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597896220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Better Be Quiet Now, Everything Means Nothing to Me, Tomorrow Tomorrow, Sweet Adeline, Sweet Adeline Fantasy, Between The Bars, The White Lady Loves You More, Ride Into The Sun: Part I, Thirteen, Everybody Cares, Everybody Understands, Somebody Cares, Somebody Understands, Southern Belle, Satellite, Colorbars, Sunday, Ride Into The Sun: Conclusion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка
Nonesuch Records выпускает Ride into the Sun пианиста и композитора Брэда Мелдау сборник песен с музыкой покойного певца, автора песен и гитариста Эллиотта Смита . Десять песен Эллиотта Смита из альбома Ride into the Sun дополняются четырьмя композициями Мелдоу, которые, по его словам, «вдохновлены творчеством Смита и отражают его». Также включены интерпретации песни « Thirteen » группы Big Star кавер на которую сделал и Смит, и « Sunday » Ника Дрейка которого Мелдоу «в каком-то смысле считает своего рода крестным отцом Смита».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597896220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Better Be Quiet Now, Everything Means Nothing to Me, Tomorrow Tomorrow, Sweet Adeline, Sweet Adeline Fantasy, Between The Bars, The White Lady Loves You More, Ride Into The Sun: Part I, Thirteen, Everybody Cares, Everybody Understands, Somebody Cares, Somebody Understands, Southern Belle, Satellite, Colorbars, Sunday, Ride Into The Sun: Conclusion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Nonesuch Records выпускает Ride into the Sun пианиста и композитора Брэда Мелдау сборник песен с музыкой покойного певца, автора песен и гитариста Эллиотта Смита . Десять песен Эллиотта Смита из альбома Ride into the Sun дополняются четырьмя композициями Мелдоу, которые, по его словам, «вдохновлены творчеством Смита и отражают его». Также включены интерпретации песни « Thirteen » группы Big Star кавер на которую сделал и Смит, и « Sunday » Ника Дрейка которого Мелдоу «в каком-то смысле считает своего рода крестным отцом Смита».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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