Top.Mail.Ru
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 1
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 2
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 1
  • Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 2
  • Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597896220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Better Be Quiet Now, Everything Means Nothing to Me, Tomorrow Tomorrow, Sweet Adeline, Sweet Adeline Fantasy, Between The Bars, The White Lady Loves You More, Ride Into The Sun: Part I, Thirteen, Everybody Cares, Everybody Understands, Somebody Cares, Somebody Understands, Southern Belle, Satellite, Colorbars, Sunday, Ride Into The Sun: Conclusion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка

Nonesuch Records выпускает Ride into the Sun пианиста и композитора Брэда Мелдау сборник песен с музыкой покойного певца, автора песен и гитариста Эллиотта Смита . Десять песен Эллиотта Смита из альбома Ride into the Sun дополняются четырьмя композициями Мелдоу, которые, по его словам, «вдохновлены творчеством Смита и отражают его». Также включены интерпретации песни « Thirteen » группы Big Star кавер на которую сделал и Смит, и « Sunday » Ника Дрейка которого Мелдоу «в каком-то смысле считает своего рода крестным отцом Смита».

Отзывы о товаре Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597896220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brad Mehldau
Альбом (сингл)
Ride Into The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Better Be Quiet Now, Everything Means Nothing to Me, Tomorrow Tomorrow, Sweet Adeline, Sweet Adeline Fantasy, Between The Bars, The White Lady Loves You More, Ride Into The Sun: Part I, Thirteen, Everybody Cares, Everybody Understands, Somebody Cares, Somebody Understands, Southern Belle, Satellite, Colorbars, Sunday, Ride Into The Sun: Conclusion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Nonesuch Records выпускает Ride into the Sun пианиста и композитора Брэда Мелдау сборник песен с музыкой покойного певца, автора песен и гитариста Эллиотта Смита . Десять песен Эллиотта Смита из альбома Ride into the Sun дополняются четырьмя композициями Мелдоу, которые, по его словам, «вдохновлены творчеством Смита и отражают его». Также включены интерпретации песни « Thirteen » группы Big Star кавер на которую сделал и Смит, и « Sunday » Ника Дрейка которого Мелдоу «в каком-то смысле считает своего рода крестным отцом Смита».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brad Mehldau - Ride Into The Sun (0075597896220) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...