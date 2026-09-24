Top.Mail.Ru
The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка - фото 1
The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Greatest Western Themes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка - фото 1
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Greatest Western Themes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Big Country, High Noon, Bonanza, The Good, The Bad And The Ugly, The Magnificent Steven, Once Upon A Time In The West, Blazing Saddles, For A Few Dollars More, A Fistful Of Dollars, Rawhide, The Green Leaves Of Summer, The OK Corral
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка

The Greatest Western Themes — музыкальное путешествие по золотому веку вестерн-фильмов — эпический звуковой ландшафт, который ярко оживляет пыльные прерии, героических стрелков и напряженные разборки. С величественным звуком Королевский филармонический оркестр под управлением уважаемого Карла Дэвиса представляет захватывающую коллекцию легендарных вестерн-мелодий В уникальной подборке представлены, среди других, некоторые из самых знаковых тем жанра, в том числе: «The Good, the Bad and the Ugly/Хороший, плохой, злой» — незабываемая мелодия Эннио Морриконе с ее культовым свистом и напряжённым нарастанием «The Magnificent Seven/Великолепная семёрка» — воодушевляющая и героическая тема Элмера Бернстайна «High Noon/Ровно в полдень» — знаменитая баллада, передающая драматизм предстоящей дуэли.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Greatest Western Themes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Big Country, High Noon, Bonanza, The Good, The Bad And The Ugly, The Magnificent Steven, Once Upon A Time In The West, Blazing Saddles, For A Few Dollars More, A Fistful Of Dollars, Rawhide, The Green Leaves Of Summer, The OK Corral
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
The Greatest Western Themes — музыкальное путешествие по золотому веку вестерн-фильмов — эпический звуковой ландшафт, который ярко оживляет пыльные прерии, героических стрелков и напряженные разборки. С величественным звуком Королевский филармонический оркестр под управлением уважаемого Карла Дэвиса представляет захватывающую коллекцию легендарных вестерн-мелодий В уникальной подборке представлены, среди других, некоторые из самых знаковых тем жанра, в том числе: «The Good, the Bad and the Ugly/Хороший, плохой, злой» — незабываемая мелодия Эннио Морриконе с ее культовым свистом и напряжённым нарастанием «The Magnificent Seven/Великолепная семёрка» — воодушевляющая и героическая тема Элмера Бернстайна «High Noon/Ровно в полдень» — знаменитая баллада, передающая драматизм предстоящей дуэли.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Royal Philharmonic Orchestra - Greatest Western Themes (coloured) (9010974042396) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...