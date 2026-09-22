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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка

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Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano &amp; Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0198028622912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore

Отзывы о товаре Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0198028622912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano & Mina
Альбом (сингл)
Mina Celentano
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Acqua E Sale, Brivido Felino, Io Non Volevo, Specchi Riflessi, Dolce Fuoco Dell'Amore, Che T'Aggia Di', Io Ho Te, Dolly, Sempre Sempre Sempre, Messaggio D'Amore
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Adriano Celentano & Mina - Mina Celentano (coloured) (0198028622912) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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