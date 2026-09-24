Quincy Jones - Smackwater Jack (Audiophile Edition) (0602475786931) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717666
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475786931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smackwater Jack, Cast Your Fate To The Wind, Ironside (Theme From "Ironside"; Nbc-Tv), What's Going On?, Theme From "The Anderson Tapes", Brown Ballad, Hikky-Burr (Theme From "The Bill Cosby Show"; NBC-TV), Guitar Blues Odyssey: From Roots To Fruits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Quincy Jones - Smackwater Jack (Audiophile Edition) (0602475786931) виниловая пластинка
Smackwater Jack – настоящий мастер-класс по смешению жанров. Куинси Джонс сочетает джаз, соул, фанк и кинематографическую музыку в одном электризующем миксе. Благодаря свежим интерпретациям таких классических произведений, как « Theme from Ironside » и « Hikky-Burr» этот альбом демонстрирует непревзойденную способность Q объединять миры джаза и поп-музыки. Теперь он доступен в прекрасно ремастерированном издании на 180-граммовом виниле и станет настоящим маст-хэвом для любого аудиофила и ценителя джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475786931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Smackwater Jack
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smackwater Jack, Cast Your Fate To The Wind, Ironside (Theme From "Ironside"; Nbc-Tv), What's Going On?, Theme From "The Anderson Tapes", Brown Ballad, Hikky-Burr (Theme From "The Bill Cosby Show"; NBC-TV), Guitar Blues Odyssey: From Roots To Fruits
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Smackwater Jack – настоящий мастер-класс по смешению жанров. Куинси Джонс сочетает джаз, соул, фанк и кинематографическую музыку в одном электризующем миксе. Благодаря свежим интерпретациям таких классических произведений, как « Theme from Ironside » и « Hikky-Burr» этот альбом демонстрирует непревзойденную способность Q объединять миры джаза и поп-музыки. Теперь он доступен в прекрасно ремастерированном издании на 180-граммовом виниле и станет настоящим маст-хэвом для любого аудиофила и ценителя джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Quincy Jones - Smackwater Jack (Audiophile Edition) (0602475786931) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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