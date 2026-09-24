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Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка

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Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 1
Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 2
Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Il Mondo E Nostro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 2
  • Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448542465]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Il Mondo E Nostro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Paradiso Dei Bugiardi, Il Mondo ? Nostro, La Vita Splendida, Addio Mio Amore, La Prima Festa Del Papa', R()t()nda, MI Rimani Tu, A Parlare Da Zero, L'Angelo Degli Altri E DI Se Stesso, Ambra/Tiziano, I Miti, Quando Io Ho Perso Te, For Her Love - Sempre Amata
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка

Долгожданный новый альбом Тициано Ферро «Il Mondo ? Nostro» выходит 11 ноября. Альбом предваряет сингл «La Vita Splendida», знаменующий сотрудничество с двумя самыми известными артистами итальянской сцены, Brunori SAS и Dimartino. Альбом включает 13 песен, записанных в Лос-Анджелесе за последние три года. Альбом доступен в формате CD-бокса с 20-страничным буклетом и на двух виниловых пластинках весом 180 г.

Отзывы о товаре Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448542465]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Il Mondo E Nostro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Paradiso Dei Bugiardi, Il Mondo ? Nostro, La Vita Splendida, Addio Mio Amore, La Prima Festa Del Papa', R()t()nda, MI Rimani Tu, A Parlare Da Zero, L'Angelo Degli Altri E DI Se Stesso, Ambra/Tiziano, I Miti, Quando Io Ho Perso Te, For Her Love - Sempre Amata
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Долгожданный новый альбом Тициано Ферро «Il Mondo ? Nostro» выходит 11 ноября. Альбом предваряет сингл «La Vita Splendida», знаменующий сотрудничество с двумя самыми известными артистами итальянской сцены, Brunori SAS и Dimartino. Альбом включает 13 песен, записанных в Лос-Анджелесе за последние три года. Альбом доступен в формате CD-бокса с 20-страничным буклетом и на двух виниловых пластинках весом 180 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tiziano Ferro - Il Mondo E Nostro (0602448542465) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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