The Smashing Pumpkins - Machina/ The Machines Of God (0602478007439) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Machina/ The Machines Of God
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 717661
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478007439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Machina/ The Machines Of God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Everlasting Gaze, Raindrops + Sunshowers, Stand Inside Your Love, I Of The Mourning, The Sacred And Profane, Try, Try, Try, Heavy Metal Machine, This Time, The Imploding Voice, Glass And The Ghost Children, Wound, The Crying Tree Of Mercury, Speed Kills, Age Of Innocence, With Every Light, Blue Skies Bring Tears
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smashing Pumpkins - Machina/ The Machines Of God (0602478007439) виниловая пластинка
«Machina/The Machines of God» — пятый студийный альбом американской рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный 29 февраля 2000 года на лейбле Virgin Records. Некоторые факты об альбоме: Для записи этого концептуального альбома в группу вернулся её бывший барабанщик Джимми Чемберлин. По задумке Билли Коргана, этот диск должен был стать последней работой коллектива перед распадом. Как и его предшественник Adore, Machina резко контрастировал с прежним звучанием группы и также не снискал успеха в чартах. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» в 2001 году в номинации «Лучший пакет записей».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478007439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Machina/ The Machines Of God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Everlasting Gaze, Raindrops + Sunshowers, Stand Inside Your Love, I Of The Mourning, The Sacred And Profane, Try, Try, Try, Heavy Metal Machine, This Time, The Imploding Voice, Glass And The Ghost Children, Wound, The Crying Tree Of Mercury, Speed Kills, Age Of Innocence, With Every Light, Blue Skies Bring Tears
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Machina/The Machines of God» — пятый студийный альбом американской рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный 29 февраля 2000 года на лейбле Virgin Records. Некоторые факты об альбоме: Для записи этого концептуального альбома в группу вернулся её бывший барабанщик Джимми Чемберлин. По задумке Билли Коргана, этот диск должен был стать последней работой коллектива перед распадом. Как и его предшественник Adore, Machina резко контрастировал с прежним звучанием группы и также не снискал успеха в чартах. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» в 2001 году в номинации «Лучший пакет записей».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Smashing Pumpkins - Machina/ The Machines Of God (0602478007439) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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