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The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка

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The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 1
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 2
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 3
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 4
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 5
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 6
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 7
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 8
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 9
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 10
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Northern Soul
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 1
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 2
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 3
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 4
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 5
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 6
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 7
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 8
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 9
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 10
  • The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547865397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Northern Soul
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A New Decade, This Is Music, On Your Own, So It Goes, A Northern Soul, Brainstorm Interlude, Drive You Home, History, No Knock On My Door, Life's An Ocean, Stormy Clouds, (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка

«A Northern Soul» — второй студийный альбом британской группы "The Verve", вышедший в 1995 году. Альбом добрался в британском чарте до 13-го места и в целом был достаточно успешным.

Отзывы о товаре The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547865397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Verve
Альбом (сингл)
A Northern Soul
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A New Decade, This Is Music, On Your Own, So It Goes, A Northern Soul, Brainstorm Interlude, Drive You Home, History, No Knock On My Door, Life's An Ocean, Stormy Clouds, (Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«A Northern Soul» — второй студийный альбом британской группы "The Verve", вышедший в 1995 году. Альбом добрался в британском чарте до 13-го места и в целом был достаточно успешным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Verve - A Northern Soul (0602547865397) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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