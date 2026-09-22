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Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) купить с доставкой в Москве
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Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)

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Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 1
Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 2
Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 1
  • Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 2
  • Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717652
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)

Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное электропитание и оптимальную работу всех компонентов. Этот блок питания обладает мощностью в 700 Вт, что делает его подходящим для широкого спектра сборок, от базовых до высокопроизводительных систем. Спроектированный в популярном форм-факторе ATX, блок питания от ExeGate поддерживает множество современных комплектующих. Благодаря наличию разъема питания материнской платы 20+4 pin и разъема питания процессора 4+4 pin, устройство совместимо с большинством современных материнских плат. Также предусмотрены разъемы для питания видеокарты (6+2 pin), что дает возможность подключать мощные графические карты. Дополнительные три разъема SATA расширяют возможности подключения накопителей. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм. Это обеспечивает эффективное отведение тепла, продлевая срок службы компонентов. Вес блока составляет 0,85 кг, что делает его достаточно легким для установки в различные корпуса ПК. Изготовленный в Китае, блок питания ExeGate, несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, предлагает достойный уровень надежности и производительности для персональных компьютеров. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный блок питания по доступной цене.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное электропитание и оптимальную работу всех компонентов. Этот блок питания обладает мощностью в 700 Вт, что делает его подходящим для широкого спектра сборок, от базовых до высокопроизводительных систем. Спроектированный в популярном форм-факторе ATX, блок питания от ExeGate поддерживает множество современных комплектующих. Благодаря наличию разъема питания материнской платы 20+4 pin и разъема питания процессора 4+4 pin, устройство совместимо с большинством современных материнских плат. Также предусмотрены разъемы для питания видеокарты (6+2 pin), что дает возможность подключать мощные графические карты. Дополнительные три разъема SATA расширяют возможности подключения накопителей. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм. Это обеспечивает эффективное отведение тепла, продлевая срок службы компонентов. Вес блока составляет 0,85 кг, что делает его достаточно легким для установки в различные корпуса ПК. Изготовленный в Китае, блок питания ExeGate, несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, предлагает достойный уровень надежности и производительности для персональных компьютеров. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный блок питания по доступной цене.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 700W
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Отзывы


Блок питания 700W ExeGate UNS700 (ATX, SC, 12cm fan, 24pin, (4+4)pin, PCI-E, 3xSATA, 2xIDE, кабель 220V 1,8м с защитой от выдергивания) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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