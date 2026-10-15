Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717649
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х26
Вес, кг.
11.64
Описание товара Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
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Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00)
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Asus RTX5070Ti ROG STRIX OC 16GB GDDR7 256bit (90YV0M90-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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