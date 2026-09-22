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Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black

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Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 2
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 3
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 4
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 5
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 6
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 7
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 8
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 9
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 10
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 11
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 12
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 13
Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 7
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 8
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 9
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 10
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 11
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 12
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 13
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717635
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
33.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
630

Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black

Кулер для процессора ID-COOLING IS-53-XT BLACK – это кулер, совместимый с сокетами Intel и AMD. Расширенная поверхность ребер увеличивает площадь рассеивания тепла, в то время как оптимизированная плотность ребер, точно настроенная в соответствии со скоростью вращения вентилятора, повышает эффективность охлаждения, поддерживая TDP до 120 Вт. Продуманные размеры позволяют избежать помех при работе с памятью, устройствами ввода-вывода и графическим процессором. Тепловые трубки эффективно работают при любом расположении монтажа.



Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling IS-53XT Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
120
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
33.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING IS-53-XT BLACK – это кулер, совместимый с сокетами Intel и AMD. Расширенная поверхность ребер увеличивает площадь рассеивания тепла, в то время как оптимизированная плотность ребер, точно настроенная в соответствии со скоростью вращения вентилятора, повышает эффективность охлаждения, поддерживая TDP до 120 Вт. Продуманные размеры позволяют избежать помех при работе с памятью, устройствами ввода-вывода и графическим процессором. Тепловые трубки эффективно работают при любом расположении монтажа.


Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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