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Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1)

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Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 4
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 5
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717633
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2400 об/мин
Уровень шума
36.07
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х36
Вес, кг.
12.5

Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1)

Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1)



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
400-2400 об/мин
Уровень шума
36.07
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для процессора Deepcool LM240 (R-LM240-BKDMMC-1)


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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