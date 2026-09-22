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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A)

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Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 5
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717622
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
36.45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
610

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A)

Кулер для процессора ARCTIC Freezer 36 Black – это универсальный кулер с двумя вентиляторами имеющих, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. ARCTIC Freezer 36 Black совместим с сокетами Intel и AMD и подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i CO (ACFRE00191A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
100
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
36.45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ARCTIC Freezer 36 Black – это универсальный кулер с двумя вентиляторами имеющих, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. ARCTIC Freezer 36 Black совместим с сокетами Intel и AMD и подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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