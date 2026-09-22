Top.Mail.Ru
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 5
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 6
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 7
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 8
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 9
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 10
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 11
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 12
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 13
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 14
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 15
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 16
Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 9
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 10
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 11
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 12
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 13
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 14
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 15
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 16
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717615
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2000
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
39х39х25
Вес, кг.
10.3

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A)

Вентилятор Arctic Cooling Freezer 36 A-RGB — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего процессора. Он обеспечивает надёжное охлаждение и стабильную работу системы. Благодаря поддержке RGB-подсветки, вентилятор станет не только функциональным, но и декоративным элементом вашего компьютера.



Теги товара: 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2000
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Вентилятор Arctic Cooling Freezer 36 A-RGB — это эффективное и стильное решение для охлаждения вашего процессора. Он обеспечивает надёжное охлаждение и стабильную работу системы. Благодаря поддержке RGB-подсветки, вентилятор станет не только функциональным, но и декоративным элементом вашего компьютера.


Теги товара: 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Arctic Cooling 36 A-RGB Black (ACFRE00124A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...