Top.Mail.Ru
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 1
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 2
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 3
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 4
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 5
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 6
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 7
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 8
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 9
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 10
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 11
Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 11
  • Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717593
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Размеры в упаковке, см
45х30х29
Вес, кг.
11.9

Описание товара Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White

AS-120-RGB-W TRIO идеальная производительность охлаждения и практически неслышимость звука работа обеспечивает высочайшее соотношение производительности и шума. Оптимизированные лопасти вентилятора для бесшумной с максимумом 27,2 дБ при 2000 об / мин устанавливают стандарт для всех других вентиляторов категории high-end.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
27.2
Описание
AS-120-RGB-W TRIO идеальная производительность охлаждения и практически неслышимость звука работа обеспечивает высочайшее соотношение производительности и шума. Оптимизированные лопасти вентилятора для бесшумной с максимумом 27,2 дБ при 2000 об / мин устанавливают стандарт для всех других вентиляторов категории high-end.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор ID-Cooling AS-120-ARGB-W Trio White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...