Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer A35 ACFRE00112A
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717583
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
23
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
41х40х27
Вес, кг.
8.8
Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Cooling Freezer A35 ACFRE00112A
Кулер для процессора ARCTIC Freezer 36 Black – это универсальный кулер с двумя вентиляторами имеющих, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. ARCTIC Freezer 36 Black совместим с сокетами Intel и AMD и подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
23
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Германия
Кулер для процессора ARCTIC Freezer 36 Black – это универсальный кулер с двумя вентиляторами имеющих, большой контактной поверхностью и улучшенной системой крепления. ARCTIC Freezer 36 Black совместим с сокетами Intel и AMD и подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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